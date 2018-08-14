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Рубль перешел к росту впервые за неделю
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Рубль растёт на открытии торгов к доллару и евро 

RT на русском 40 минут назад
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль повышается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 94 копейки — до 66,87 рубля.
Курс евро снизился также на 94 копейки и составил 76,39 рубля.
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