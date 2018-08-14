Рубль перешел к росту впервые за неделю

Рубль растёт на открытии торгов к доллару и евро

На открытии торгов рубль повышается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара упал на 94 копейки — до 66,87 рубля. Курс евро снизился также на 94 копейки и составил 76,39 рубля.