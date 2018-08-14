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Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе
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Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе 

Банки.ру 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Фондовые индексы РФ двинулись вверх в начале торговой сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:11 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,57% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 298,68 пункта. Индекс РТС повысился на 2,36% до отметки 1 084,75.
«По нашим оценкам, вслед за снижением волатильности на турецком фондовом рынке может последовать коррекционный рост, который скажется и на российских индексах акции. При этом, как и вчера, во вторник ни в США, ни в Европе не планируется публикации значимой макроэкономической статики», — прокомментировала руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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