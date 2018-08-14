Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе

Фондовые индексы РФ двинулись вверх в начале торговой сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:11 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,57% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 298,68 пункта. Индекс РТС повысился на 2,36% до отметки 1 084,75.