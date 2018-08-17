Центробанк рассказал, сколько будет стоить доллар на выходных 

Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 18 августа.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 66,8757 рубля, что на две копейки ниже курса доллара, который был установлен на пятницу, 17 августа.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 76,1848 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, на 13 копеек.
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