Центробанк рассказал, сколько будет стоить доллар на выходных

Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 18 августа.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 66,8757 рубля, что на две копейки ниже курса доллара, который был установлен на пятницу, 17 августа.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 76,1848 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, на 13 копеек.

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