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Годовая инфляция в еврозоне в июле ожидаемо составила 2,1%
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Годовая инфляция в еврозоне в июле ожидаемо составила 2,1% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по окончательной оценке, составила 2,1% против уровня июня в 2%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с предварительной оценкой, а также с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Годовая инфляция в Евросоюзе в июле выросла до 2,2% с уровня июня в 2,1%. Годом ранее, в июле 2017 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,3%, в Евросоюзе — 1,5%.
Самый высокий показатель годовой инфляции в июле был зафиксирован в Румынии (4,3%) и Болгарии (3,6%). Самый низкий продемонстрировали Дания (0,9%) и Греция (0,8%).
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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