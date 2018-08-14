Доллар доигрался

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Доллар и евро подешевели почти на полтора рубля 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Reuters
Официальный курс евро к российской валюте, установленный Центробанком на среду, снизился на 1,42 рубля — до 76,2325 рубля, курс доллара — на 1,47, до 66,7535 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,45 рубля, составив 71,0191 рубля.
>> Россия готовится к худшим сценариям
Сегодня курс рубля усилил коррекционный рост после обвала предыдущих дней. Рубль падал с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, укрепление продлится до тех пор, пока сохраняется благоприятная обстановка.
На прошлой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери". Ограничения будут состоять из двух пакетов. Кроме того, в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.
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