Доллар и евро подешевели почти на полтора рубля

Официальный курс евро к российской валюте, установленный Центробанком на среду, снизился на 1,42 рубля — до 76,2325 рубля, курс доллара — на 1,47, до 66,7535 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,45 рубля, составив 71,0191 рубля.

Сегодня курс рубля усилил коррекционный рост после обвала предыдущих дней. Рубль падал с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, укрепление продлится до тех пор, пока сохраняется благоприятная обстановка.