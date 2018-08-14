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Лавров: Грубейшие злоупотребления ослабляют доллар
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Лавров: Грубейшие злоупотребления ослабляют доллар 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что грубейшие злоупотребления ослабляют доллар в качестве международной валюты.
"Все большее число стран будет отходить от расчетов в долларах", — заявил он, выступая на пресс-конференции в Анкаре.
Также министр отметил, что использование национальной валюты в расчетах — «уже несколько лет одна из основных тем обсуждения с Турцией и Ираном».
"Также мы уже реализуем расчеты с КНР в национальных валютах", подчеркнул он.
Лавров посетил Анкару 13-14 августа. Там он выступил с речью на ежегодном совещании турецких послов и постпредов, а также провел переговоры с Чавушоглу по сирийской проблеме, двусторонним отношениям, международной обстановке, экономической ситуации в связи с американскими санкциями.
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