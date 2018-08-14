Московская биржа допустила к торгам акции «ТрансФин-М»

Московская биржа 13 августа включила обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ТрансФин-М» (государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-50156-А от 27 августа 2013 года, ISIN — RU000A0JUGP8) в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Об этом во вторник, 14 августа, сообщили в компании, уточнив, что заявление на листинг акций было подано 26 июля.

Генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов подчеркивает, что в связи привлечением финансирования за счет выпуска облигаций «ТрансФин-М» является прозрачной компанией и соблюдает все требования, предъявляемые биржей к публичным компаниям.

«Основным сегментом работы «ТрансФин-М» традиционно является лизинг железнодорожного транспорта, доля которого в портфеле — примерно 85%. В 2016—2018 годах на рынке оперирования грузовыми вагонами наблюдался дефицит парка, в связи с чем произошел значительный рост доходности перевозки. Рынок вновь стал интересным для инвесторов, были реализованы несколько значительных сделок по покупке как парков вагонов, так и акций железнодорожных операторов. «ТрансФин-М» — исторически прибыльная компания, а в 2018 году в связи с весьма благоприятной конъюнктурой произошел еще более значительный рост выручки и доходности операций. Так, по итогам шести месяцев текущего года выручка по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 28% и достигла 20,2 миллиарда рублей, чистая прибыль компании за этот же период составила 873 миллиона рублей, что выше прибыли первого полугодия прошлого года на 62%. Данный момент является благоприятным для вывода акций компании на биржу», — комментирует топ-менеджер.

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