Ещё
Обручальные кольца звезд, которые стоят целое состояние
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.74
76.15
76.14
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
73.57
–0.08 Золото
1194.80
–0.01 РТС
1075.65
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1405
–0.0287
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Обручальные кольца звезд, которые стоят целое состояние 

SNCmedia.ru 38 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Ким Кардашьян
Репер Канье Уэст сделал предложение Ким на стадионе в Сан-Франциско, который был специально арендован по случаю 33-летия теледивы. Он преподнес любимой золотое кольцо с бриллиантом в 15 карат от ювелирной компании Lorraine Schwartz стоимостью 2 миллиона долларов.
Меланья Трамп
Первая леди США может похвастаться таким же первоклассным кольцом. Ее украшение обладает золотой основой и огромным бриллиантом изумрудной огранки в 15 карат. За такую роскошь Дональд Трамп выложил 3 миллиона долларов.
Дженнифер Лопес
Американская актриса, певица, танцовщица и бизнесвумен была замужем не один раз. Один из ее супругов был певец и актер Марк Энтони, который выбрал для Дженнифер нестандартный вариант обручального кольца. Изделие усыпано голубыми бриллиантами весом в 8,5 карат. На данный момент пара в разводе, но Лопес все еще хранит подарок за 4 миллиона долларов.
Пэрис Хилтон
Наследница сети отелей Hilton носила настолько большое обручальное кольцо, что оно причиняло ей боль. Действительно, украшение из белого золота с центральным бриллиантом квадратной формы в 24 карата и еще двумя камнями огранки багет по сторонам — нелегкая ноша! Наверное поэтому история ее любви с Пэрисом Латсисом продлилась всего 5 месяцев. Молодой человек потратил на это кольцо 4,7 миллиона долларов.
Бейонсе
Кольцо стоимостью 5 миллионов долларов подарил своей возлюбленной Бейонсе рэпер Джей Зи. Они поженились в Нью-Йоркской квартире музыканта в 2008 году. Поп-дива нечасто надевает драгоценность, но когда она появляется на публике с восьмигранным бриллиантом в 18 карат, ни один фотограф не может устоять.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован законопроект о санкциях против России358
Кремль отреагировал на оборонный бюджет США92
Россия возвращает советское будущее457
Ротшильд предсказал конец существующего мира370
ЦБ и Минфин спасли рубль70
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение