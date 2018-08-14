Обручальные кольца звезд, которые стоят целое состояние

Репер Канье Уэст сделал предложение Ким на стадионе в Сан-Франциско, который был специально арендован по случаю 33-летия теледивы. Он преподнес любимой золотое кольцо с бриллиантом в 15 карат от ювелирной компании Lorraine Schwartz стоимостью 2 миллиона долларов.

Первая леди США может похвастаться таким же первоклассным кольцом. Ее украшение обладает золотой основой и огромным бриллиантом изумрудной огранки в 15 карат. За такую роскошь Дональд Трамп выложил 3 миллиона долларов.

Американская актриса, певица, танцовщица и бизнесвумен была замужем не один раз. Один из ее супругов был певец и актер Марк Энтони, который выбрал для Дженнифер нестандартный вариант обручального кольца. Изделие усыпано голубыми бриллиантами весом в 8,5 карат. На данный момент пара в разводе, но Лопес все еще хранит подарок за 4 миллиона долларов.

Наследница сети отелей Hilton носила настолько большое обручальное кольцо, что оно причиняло ей боль. Действительно, украшение из белого золота с центральным бриллиантом квадратной формы в 24 карата и еще двумя камнями огранки багет по сторонам — нелегкая ноша! Наверное поэтому история ее любви с Пэрисом Латсисом продлилась всего 5 месяцев. Молодой человек потратил на это кольцо 4,7 миллиона долларов.

Бейонсе