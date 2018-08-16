Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на укреплении рубля

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам четверга вырос по индексу РТС более чем на 1% на укреплении рубля к основным инвалютам, при этом слегка снизившись по рублевому индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,27%, до 2261,09 пункта, индекс РТС вырос на 1,07%, до 1066,51 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 20.09 мск снижался на 37 копеек, до 66,93 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 76,02 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,8%, до 71,3 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Акции ТМК выросли к закрытию торгов на 3,36%, а в течение дня подскакивали почти на 6% на новостях о возможном обратном выкупе. В первую половину торгового дня акции также отыгрывали хорошую отчетность по МСФО за первое полугодие.

"Акции ТМК на фоне публикации хороших финансовых показателей в ближайшей перспективе могут прибавить еще 1-1,5%", — полагает Иван Марчена из Forex Club.

ГДР En+ поднимались на 2,2% — до 300 рублей — после сообщения о том, что совет директоров En+ Group принципиально одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited с Кипра в российскую юрисдикцию. Компанию планируется перерегистрировать в одном из создаваемых специальных административных районов (САРов) РФ. К закрытию торгов бумаги En+ выросли на 1,02%.

"Газпром нефть" (+3,19%) хорошо отчиталась за первое полугодие по МСФО… Последние месяцы акции «Газпром нефти» смотрятся лучше рынка, просадки в них быстро выкупаются — на рынке заметно присутствие покупателя. По сравнительным показателям акции «Газпром нефти» — одни из самых дешёвых в российском нефтегазовом секторе, потенциал их роста сохраняется", — говорит старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук

Вечером позитива акциям компании добавило заявление заместителя генерального директора по экономике и финансам компании Алексея Янкевича о том, что «Газпром нефть» планирует увеличить объем промежуточных дивидендов по итогам первых девяти месяцев года.

Акции "Яндекса" к закрытию торгов поднялись на 1,55%.

"Яндекс" обсуждает с российскими ритейлерами и сотовыми операторами продажи своего нового смартфона, сообщили ранее в четверг РИА Новости ряд участников переговоров.

Обсуждение продажи первого смартфона с ритейлерами аналитики БКС оценили нейтрально. «Планы „Яндекса“ выпустить собственный смартфон уже были известны, а маленький размер первой партии указывает на то, что это направление, скорее, экспериментальное с целью поддержки присутствия собственных сервисов на мобильном устройстве», — комментируют они.

Также в лидерах роста оказались акции ОВК (3,48%), "Аэрофлота" (2,89%), "Русгидро" (1,9%), обыкновенные акции "Мечела" (1,71%). Бумаги Сбербанка также выросли: префы — на 1,8%, обыкновенные акции — на 1,92%, а акции ВТБ — на 1,11%.

… И СНИЖЕНИЯ

"Отчётность "Мегафона" (-1,56%) за второй квартал по МСФО оказалась немного слабее ожиданий… «Мегафон» продолжает процесс делистинга с LSE, так что выход отчётности мог быть использован для продаж со стороны зарубежных инвесторов", — считает Ткачук.

Бумаги Qiwi к закрытию торгов упали на 13,3% на фоне публикации данных по МСФО за второй квартал.

Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО во втором квартале 2018 года снизилась на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 872 миллиона рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2210-2310 пунктов, а РТС — в коридоре 1015-1115 пунктов.

"Завтра ближе к завершению торгов рубль и индекс Московской биржи могут оказаться под давлением — на фоне возросших рисков перед выходными инвесторы предпочтут сократить позиции в рублёвых активах", — предполагает Ткачук.