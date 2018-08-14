Рубль дал сдачи доллару

На Московской бирже воцарилось оживление. Рубль дал хорошего «пинка» доллару и евро, начав отыгрывать былые потери. News.ru выяснил, что повлияло на укрепление российской валюты.

Запаниковавших трейдеров хорошо успел охладить Центробанк , заявивший, что с 9 августа он больше не покупает валюту по поручению Минфина . На открытии торгов доллар и евро теряли по рублю, по состоянию на 14.56 мск за доллар предлагали 66,43 (-1,37 рубля), за евро — 75,77 рубля (-1,55 рубля).

Ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко объясняет события понедельника и вторника развитием коррекционной динамики в парах доллар/рубль и евро/рубль. В первую очередь, некоторый тайм-аут в курсах связан с тем, что обе валюты за предыдущие три-четыре сессии сильно подорожали и достигли важных уровней сопротивления.

«Биржевики уже частично переварили информацию об ожидаемых санкциях и заложили в стоимость рубля этот негатив. Причём стоит отметить, что 9 и 10 августа ЦБ не покупал валюту. А это значит, что Банк России будет ждать некоторой стабилизации валютных курсов, прежде чем вернётся к покупкам», — отметила она.

News.ru/Сергей Булкин

Ещё одним локальным плюсом можно считать прекращение давления на валюты развивающихся стран, которые после масштабной распродажи нащупали промежуточное дно. По крайней мере, в рамках нескольких дней можно ожидать снижения градуса напряжённости, который может вернуть доллар в район 65,4−66 рублей, а единую европейскую валюту к уровням 75,5−75,7 рубля.

При этом, как считает Игнатенко, важным днём для российского рубля будет 17 августа, так как международное рейтинговое агентство Fitch должно опубликовать своё решение по кредитному рейтингу страны. В настоящий момент он находится на уровне «BBB-», но из-за риска новых санкций говорить о повышение рейтинга не приходится, но хочется надеяться, что благодаря нефтяному рынку он как минимум останется неизменным.

Тем не менее, неопределённость на рынках сохранится до сентября, ведь как известно, решений по законопроекту, который готовится группой американских конгрессменов, не может быть принято до тех пор, пока Палата представителей не вернётся с летних каникул.

«А это означает, что после локальной коррекции по доллару и евро стоит снова готовиться к открытию «длинных» позиций, страхуясь от более жёстких санкций», — говорит Игнатенко.

К тому же техническая картина курсов оставляет высокими шансы на рост американской валюты до уровня 71 рубля и евро до отметки 80 рублей.

По мнению главного аналитика «ЦАФТ» Антона Быкова , дополнительную поддержку российской валюте сейчас оказывает стабилизация на турецком финансовом рынке.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Emrah Oprukcu

Политический конфликт между Турцией и США вызвал обвал турецкой лиры более чем на 20% и спровоцировал распродажи рисковых активов, к которым относятся и российские бумаги.

«Словесные интервенции со стороны турецкого ЦБ, которые были сделаны регулятором на прошедших выходных, позволили несколько стабилизировать ситуацию. В понедельник лира к доллару торговалась уже с нейтральной динамикой, а во вторник турецкая валюта перешла к укреплению вместе с прекращением продаж рисковых активов», — сказал Быков.

Дальнейшая динамика российской валюты будет очень сильно зависеть от событий сентября. Здесь для рубля возможно два сценария: новый чисто политический виток ослабления к доллару США до 72−74 рублей, либо «справедливый» на основе экономических показателей рост к 61−62 рублям.

«В перспективе ближайших полутора недель более вероятным выглядит возвращение курса американского доллара к отметкам 64,5−65,5 рубля, после чего рубль вновь начнёт дешеветь, медленно подбираясь к отметкам 66−67 рублей, где и будет встречать сентябрь», — считает эксперт.

В свою очередь ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский подчёркивает, что глобально нервозность на отечественном валютном рынке сохраняется. Тем не менее, уже 13 августа наблюдалась первая попытка стабилизации курса.

News.ru/Руслан Исхаков

Со стороны российских политиков стало звучать всё больше и больше заявлений о том, что необходимо отказываться от доллара. Ранее министр финансов Антон Силуанов повторился, что продолжится дальнейшее сокращение вложений в экономику США, в американские ценные бумаги. С неоднократными призывами создать альтернативу доллару выступал и Владимир Путин

«Как минимум, на этом фоне складывается ощущение, что правительство уже готовит население к самому жёсткому сценарию, а именно — отключения от доллара», — сказал Капустянский.

Эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова считает, что укрепление рубля к евро происходит более быстрыми темпами, нежели к доллару. Это связано с тем, что сама евровалюта падает к доллару, поскольку она наиболее чувствительна к событиям, происходящим в Турции.

«Центробанк Турции пообещал поддержать рынок и обвалившуюся лиру, на фоне этих заявлений лира выросла более чем на 5% с начала дня», — сказала она.

Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс», отмечает — более вероятно, что падение рубля 15 августа возобновится, так как внешние факторы давления никуда не денутся.

«Более того, спрос на американскую валюту, как следствие монетарной политики ФРС США , а также классический защитный актив, будет и дальше расти», — считает она.

Поддержку рублю оказали нефть и доллар, а вот 15 августа эти факторы могут уйти из рычагов влияния. Так, из-за негативной статистики из Китая доллар может возобновить рост, а значит и нефть имеет шанс на повторное тестирование уровня $71 за баррель.

«Дополнительно стоит принимать во внимание статистику из США по розничным продажам за июль и объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC, что традиционно является сильным драйвером роста волатильности. Если под эти публикации активизируется покупатель доллара в мире, то вторая половина дня среды для российского рубля станет периодом распродаж», — сказала Сальникова.