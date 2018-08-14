Бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» может составить 1 трлн рублей до 2024 года

МУРМАНСК, 14 августа. / ТАСС /. Вице-премьер Максим Акимов считает, что на реализацию национальной программы «Цифровая экономика РФ» может потребоваться чуть более 1 трлн рублей в ближайшие пять лет. Об этом он заявил ТАСС.

"Думаю, что речь идет о сумме более 1 трлн рублей с учетом того, что этот сезон (2018 год) уже проходим в рамках действующего бюджета, на ближайшие пять лет", — сказал Акимов.