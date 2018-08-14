Бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» может составить 1 трлн рублей до 2024 года 

МУРМАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов считает, что на реализацию национальной программы «Цифровая экономика РФ» может потребоваться чуть более 1 трлн рублей в ближайшие пять лет. Об этом он заявил ТАСС.
"Думаю, что речь идет о сумме более 1 трлн рублей с учетом того, что этот сезон (2018 год) уже проходим в рамках действующего бюджета, на ближайшие пять лет", — сказал Акимов.
Ранее в РБК сообщили, что на национальную программу может потребоваться более 3,4 трлн рублей. Акимов считает, что подобные оценки являются завышенными.