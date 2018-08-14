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Цены на бензин в Нижегородской области могут снизиться
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Цены на бензин в Нижегородской области могут снизиться 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Нижегородский УФАС провел мониторинг, который показал, что на заправках Нижнего Новгорода установлены средние розничные цены. При этом они являются стабильными в течение трех летних месяцев, сообщила журналистам во вторник 14 августа начальник отдела контроля экономической концентрации нижегородского УФАС Тамара Григорян.
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Бензин АИ-92 стоит 41,11 рубля за литр. Рост цены за год составил 12%. Литр АИ-95 обойдется в 43,94 рубля: за год цена выросла на 11,21%. Дизельное топливо за последние 12 месяцев подорожало сильнее всего — на 14,86%. Литр ДТ сейчас стоит 43,51 рубля.
Руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович выразил надежду, что цены не только задержатся в стабильном положении, но и снизятся.
Цены встали, правительство сумело их зафиксировать. Не исключено, что есть факторы, которые сдвинут стоимость топлива вниз, хотя пока в рыночных показателях мы этого не видим. Все-таки сейчас лето, когда спрос на топливо высок: люди много ездят, ведут стройки, собирают урожай. Возможно, что с окончанием сезона цена снизится вслед за спросом на товар.
Михаил Теодорович
Руководитель Нижегородского УФАС России
Что же касается мелкого опта и оптового рынка, в июне там наблюдалось некое снижение, однако с середины июля и до сегодняшнего дня цены стабильны.
Напомним, определены регионы России с самым дорогим и самым дешевым бензином.
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