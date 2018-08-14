Возможно ли образование пузыря на рынке высоких технологий США

Американский рынок высоких технологий демонстрирует замедленный рост после июльских исторических максимумов. Эксперты объясняют такую ситуацию давлением внешних факторов, но при этом прогнозируют новые рекордные значения биржевого индекса NASDAQ Composite в ближайшее время. Стремительная динамика индикатора в последние годы вызывает у инвесторов всё больше опасений по поводу раздувания «пузыря» в хай-тек секторе США. Так, недавний обвал акций Facebook, Twitter и Netflix заставил участников торгов серьёзно понервничать. Пока в среде аналитиков нет единства по вопросу рыночного перегрева, однако в сообществе солидарны с опасениями насчёт рисков для отрасли из-за торговых войн и валютной нестабильности.

Во вторник, 14 августа, открытие торгов на американском фондовом рынке сопровождалось ростом стоимости акций высокотехнологичных компаний. Соответствующий индекс NASDAQ Composite вырос на 0,36% — до 7847 пунктов.

Индикатор умеренно восстанавливается после снижения последних дней. Как пояснил в интервью RT аналитик ГК «ФИНАМ» Вадим Сысоев , коррекция во многом была связана с общей негативной ситуацией на глобальных рынках. Так, резкое падение курса турецкой лиры спровоцировало просадку на мировых торговых площадках, в том числе отразилось на американских компаниях технологического сектора.

В целом на прошлой неделе NASDAQ Composite вырос на 0,35%, в то время как остальные индексы фондового рынка США — промышленный Dow Jones и корпоративный S&P 500 — снизились на 0,58% и 0,24% соответственно. По данным MarketWatch, с августа 2017 года биржевой индикатор высокотехнологичных компаний вырос на 25%. При этом, по словам Вадима Сысоева, потенциал роста показателя по-прежнему сохраняется, и в ближайшее время индекс может установить очередной исторический максимум.

Альберт Короев. Последний рекорд роста был поставлен не так давно — 25 июля NASDAQ Composite впервые достиг 7932 пунктов, после чего произошло коррекционное снижение. Вместе с тем, инвесторы в последнее время всё чаще начинают говорить о возникновении «пузыря» на рынке высоких технологий США. Об этом рассказал RT аналитик БКС брокер

«О «пузыре» говорят уже не первый год просто потому, что рынок растёт. Возможно, мы бы уже увидели более внушительную коррекцию, но инициативы Трампа по снижению налогов и амнистии капитала позволили корпорациям продлить масштабные программы поощрения акционеров и обратные выкупы. Угрозой росту остаются потенциальный резкий рост ставок ФРС , а также усугубление ситуации в торговых взаимоотношениях США и Китая», — пояснил эксперт.

Дело случая

Разговоры о потенциальном «пузыре» отражаются и на действиях самих участников рынка. Так, например, в июле публикация плохой отчётности Facebook, Twitter и Netflix за второй квартал вызвала опасения у игроков и спровоцировала резкую распродажу акций этих трёх компаний. Стоимость бумаг снижалась на 20%, 21% и 14% соответственно.

Впрочем, по словам старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова , подобного рода динамика могла быть больше связана с завышенными ожиданиями инвесторов, чем с опасениями по поводу «пузыря».

«Facebook ещё с февраля находится под негативным прицелом СМИ из-за утечки данных пользователей. В случае с Netflix — это завышенные ожидания инвесторов и прогноз по росту аудитории с прошлого квартала, который компания могла достичь только чудом. Более того, во время проведения чемпионата мира по футболу, частично произошёл временный отток зрителей», — объяснил Вадим Меркулов.

Эксперты ГК «Финам» также считают, что июльские обвалы Facebook, Twitter и Netflix пока можно считать лишь частными случаями. По мнению аналитиков, произошедшее падение бросает тень на технологический сектор и вызывает страхи по поводу достижения пределов роста хай-тек компаний.

Однако экономисты считают, что для полномасштабной распродажи бумаг рынку необходимы весомые доказательства ухудшения конъюнктуры в секторе. Более того, сильная отчётность Apple пока что свидетельствует о преждевременности всех страхов в отношении акций технологической отрасли. Напомним, в начале августа «яблочная» корпорация стала первой в мире компанией с капитализацией в $1 трлн.

Наряду с обвалом акций Netflix, Facebook и Twitter одним из наиболее ярких событий в технологическом секторе за последнее время стало объявление Илона Маска о планируемом выкупе акций Tesla и превращении её в закрытую акционерную компанию. По идее бизнесмена, такое решение позволит американскому производителю электромобилей работать эффективнее и не зависеть от курса акций. Об этом ранее сообщал сам Маск на официальном сайте компании.

Впрочем, как отмечают опрошенные RT аналитики, решение основателя Tesla не связано с угрозой возникновения «пузыря» на рынке. Согласно оценке Вадима Меркулова, в своём намерении Илон Маск в наибольшей степени опирается на стремление снизить влияние негативных новостей о компании.

На сегодняшний день широкий круг инвесторов ставят на снижение стоимости акций Tesla и, вероятно, намеренно манипулируют рынком. Таким образом, полный выкуп акций должен минимизировать этот риск.

Эхо прошлого

В экспертном сообществе пока нет единства в отношении реальности «пузыря» в американском секторе высоких технологий. Как рассказал RT научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон, основными факторами чрезмерной перегретости рынка служат высокий уровень госдолга, а также денежно-кредитная политика ФРС США — ставки регулятора по-прежнему остаются на низком уровне, поэтому объём денежной массы в экономике и уровень заимствований остаются высокими.

«Я бы не удивился, если бы обвал американского рынка произошёл уже в этом году — ему просто нужны катализаторы, а таких на данный момент существует огромное множество по всему миру. Среди них — валютные и долговые кризисы, особенно в Европе, геополитические конфликты и торговые войны. Кроме того, наблюдаемые высокие статистические показатели американской экономики являются верным признаком позднего этапа «пузыря», — пояснил Торнтон.

Впрочем, опрошенные RT экономисты утверждают, что в ближайшее время не стоит ожидать повторения кризиса доткомов — компаний, бизнес-модель которых построена исключительно на работе в интернете.

«Мы считаем, что сейчас, в отличие от 2000 года, не существует «пузыря» на рынке акций высокотехнологичных компаний. Основная разница между «пузырём» доткомов и сегодняшним спросом на акции IT-сектора заключается в том, что в 90-х большая часть высокотехнологичных компаний не могла генерировать стабильные денежные потоки, а инвесторы покупали лишь ожидания выхода компаний в плюс. Это разочаровало игроков рынка, а затем спровоцировало масштабный обвал котировок», — отметил Вадим Сысоев.

Вадим Меркулов провёл параллели между крахом «пузыря» доткомов в 2000 году и недавней ситуацией на мировом рынке криптовалют. По словам эксперта, интернет-компании фактически не зарабатывали средств, а их капитализация росла аналогично биткоину в начале и конце 2017 года. Впрочем, на сегодняшний день ситуация в хай-тек секторе выглядит совершенно иначе.

«С января 2016 года NASDAQ Composite вырос на 70%. Это очень хороший результат, однако этого недостаточного для «пузыря». Для сравнения: с ноября 1997 по ноябрь 1999 года индекс вырос почти в два с половиной раза», — пояснил Меркулов.

Альберт Короев уточнил, что наиболее заметный взлёт индекса NASDAQ Composite произошёл непосредственно перед самим кризисом доткомов. По данным MarketWtach, ещё в начале 1997 года индикатор находился на уровне 1380 пунктов, в конце 1999-го превысил отметку 4070 пунктов, а уже непосредственного перед схлопыванием «пузыря» достиг 5132 пунктов.

Плановая остановка

Аналитики не исключают коррекции рынка к концу 2018 года даже на фоне отсутствия «пузыря». Угроза эскалации торговых войн, валютная нестабильность в некоторых странах, особенно в Турции, а также рост экономической напряжённости в ЕС может вынудить инвесторов перераспределить свои средства в пользу менее волатильных активов. Такая ситуация может наихудшим образом отразиться на акциях технологического сектора. Об этом в разговоре с RT рассказал генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио.

По словам эксперта, для хай-тек сектора важным станет снижение индекса NASDAQ Composite в диапазон 7000—7050 пунктов. Как полагает д'Амброзио, в случае падения индикатора ниже данной отметки, рынок ждёт серьёзная просадка. В первую очередь могут пострадать компании-лидеры отрасли.

Вадим Меркулов считает, что дальнейшее развитие событий на рынке технологий во многом будет зависеть от торгового противостояния между США и КНР. Особенно это касается сферы полупроводников — компаний, занимающихся производством чипов и различных микросхем для технологической индустрии.

«Компании сильно зависят от хороших торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, поскольку в КНР находится большинство заводов производителей, а Штаты — это самый крупный рынок сбыта технологических устройств. Однако, если страны договорятся, то тогда технологическая индустрия во главе с сектором полупроводников продемонстрируют сильный импульс к новым максимумам», — заключил Меркулов.