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На Украине планируют признать криптовалюты финансовым активом
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На Украине планируют признать криптовалюты финансовым активом 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины Тимур Хромаев заявил, что регулятор рассматривает вопрос официального признания криптовалют финансовым активом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что криптовалюты являются не средством расчетов, а скорее накопительным активом.
"Криптоединицы — это, скорее всего, финансовые инструменты, они не являются средством платежа. Они являются средством учета и накопления. Это больше похоже на акцию, облигацию, вексель. Мы планируем законодательно признать криптовалюту финансовым активом и позволить людям инвестировать и использовать эти финансовые инструменты", — сказал Хромаев.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о спаде ажиотажа вокруг криптовалют.
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