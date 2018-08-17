Над рублем нависла новая угроза

Рубль не повторит обвал 1998-го, но санкции могут вывести доллар на 70 руб

Курс доллара при введении США новых санкций против России из-за "дела Скрипалей" может подскочить до 70 рублей, однако есть вероятность и его снижения до 65 рублей и ниже в случае, если сами ограничения и риторика в отношении следующего пакета окажутся мягче ожиданий, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. В любом случае, уверены они, такой обвал рубля, как в дефолтный 1998 год, уже не повторится.

Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На этом фоне курс рубля в течение четырех торговых сессий, начиная с 8 августа, максимально снижался к доллару на порядка 7,6%, а к евро — почти на 6%, обновив минимумы с апреля 2016 года и с апреля текущего года соответственно. В результате доллар смог подняться до 68,66 рубля, евро — до 78,15 рубля.

Обвал рубля в 1998-м

Колебания курса рубля 17 августа 1998 года, когда в России был объявлен дефолт по основным гособязательствам, были действительно шоковыми — в течение дня доллар подскакивал с 6 до 24 рублей, хотя и остановился потом в районе 9 рублей, напоминает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев . К тому же, указывает он, тогда кризис не был локализован на валютном рынке — банки испытывали проблемы, государство не могло исполнять свои долговые обязательства.

"Основы кризиса 1998 года и нынешнего существенно отличаются, и ситуация, в которой находится страна, кардинально иная. На тот момент у нас была очень нехорошая система управления монетарной политикой — попытки удерживать курс рубля в довольно узком коридоре, колоссальная внешняя задолженность и очень малые резервы. В результате желание удержать сразу несколько позиций, которые вообще-то должны были регулировать рыночные отрасли, привели к тому что, страна не смогла исполнять свои долговые обязательства и была вынуждена объявить дефолт по своим внешним долгам и частично по внутренним", — говорит Коренев.

ЦБ РФ , по его собственным данным, защищая курс рубля с июля по август 1998 года, потратил 7,2 миллиарда долларов, или 63% от тогдашних резервов. Кроме того, в сентябре-декабре 1998 года из резервов Банка России были выделены 2,3 миллиарда долларов для погашения внешнего долга правительства. В сентябре 1998 года регулятор был вынужден отказаться от режима фиксированного курса.

В результате уже 9 сентября курс доллара достиг 20,83 рубля, и хотя вскоре он откатился примерно к отметке 8,5 рубля, в январе 1999 года доллар снова стоил 20,65 рубля. Инфляция же в 1998 году составила 85%. После валютного кризиса ЦБ начал переходить к плавающему курсу рубля, хотя впоследствии сам классифицировал тот режим как управляемое плавание.

Во время так называемой "управляемой девальвации" октября 2008 года — апреля 2009 года регулятор ежедневно тратил 2,5-2,8 миллиарда долларов на сдерживание ослабления рубля. В общей сложности тогда было потрачено 185 миллиардов долларов резервов, а курс доллара в результате стабилизировался вблизи уровня в 30 рублей (во второй половине 2007 года — первой половине 2008 года он находился в диапазоне 23-25 рублей).

Тратил ЦБ РФ резервы на поддержку рубля и в кризис 2014 года, хотя и в меньших объемах. Окончательно регулятор перешел к плавающему курсу рубля в ноябре 2014 года, оставив за собой возможность проведения валютных интервенций лишь в случае возникновения угрозы финансовой стабильности страны. Курс доллара с докризисных примерно 35 рублей вырос до среднего за 2015 год 61 рубля и в среднем этот же уровень сохранился и в последующие годы. Резервы РФ же сейчас в 40 раз выше уровня дефолтного 1998 года и составляли на начало августа 458 миллиардов долларов.

Доллар по 70 рублей?

Скачок рубля в августе текущего года уже был, отмечает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка , президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Сергей Романчук

Этот скачок был спровоцирован двумя основными факторами: возможные новые санкции против РФ со стороны США (сначала в конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, затем Белый дом анонсировал санкции из-за "дела Скрипалей") и кризис в Турции с резкой девальвацией национальной валюты, опять же спровоцированный США, напоминает он.

Ожидается, что уже в следующую среду, 22 августа, вступит в силу первый пакет санкций США после инцидента в Солсбери. Это может спровоцировать дополнительное ослабление рубля, но вряд ли доллар выйдет за уровень 70 рублей, потому что санкции в большем размере, чем были анонсированы, вряд ли будут применены, считает Романчук.

С ним согласен Коренев из "Финама". "Если самые жесткие санкции будут применены, доллар подрастет как минимум до 70 рублей. Пойдет ли выше, будет зависеть от Банка России, он вполне может даже начать продавать часть валюты, чтобы поддержать рубль на каком-то этапе", — отметил аналитик.

Или по 65 рублей?

Тем не менее советник по макроэкономике генерального директора "Открытие Брокера" Сергей Хестанов считает, что анонсированные санкции уже заложены в риски, что видно по тому, что доллар в целом стабилизировался в районе 66,5-67,5 рубля.

Для фундаментальной картины, которая есть сейчас, с маленьким уровнем государственного долга и с такими высокими ценами на нефть, рубль должен быть гораздо крепче, считает он. "То, что рубль такой слабый в текущем моменте, обуславливается санкциями, и это уже заложено в цены, поэтому если углубления санкционного процесса не будет, то дальнейшего скачка больше, чем было, мы не увидим", — комментирует эксперт.

Коренев из "Финама" напоминает, что 8 августа ЦБ сократил объемы закупки валют для Минфина , а с 9 августа вообще не выходит на рынок с покупками, позволяя рублю удерживаться в том коридоре, который для него сейчас естественен, это 65-68 рублей. Аналитик полагает, что в случае форс-мажора возможно проведение Банком России валютных интервенций, но вряд ли в течение длительного срока.