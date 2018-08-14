Рубль растет вслед за турецкой лирой

МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Рубль во вторник укрепляется на фоне стабилизации на валютном рынке развивающихся стран, в первую очередь в Турции, отчасти поддерживаемый ростом цен на нефть и приостановкой покупки валюты ЦБ РФ для Минфина

По состоянию на 19.23 мск курс доллара расчетами «завтра» снижается на 1,28 рубля — до 66,52 рубля, курс евро — на 1,91 рубля, до 75,42 рубля, следует из данных Московской биржи

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,1% — до 72,69 доллара за баррель.

ВНИМАНИЕ НА ТУРЦИЮ

Стабилизацию и восстановление на валютном рынке развивающихся стран эксперты связывают в первую очередь с улучшением ситуации на финансовом рынке Турции. Турецкая лира восстанавливается против доллара после обвала в пятницу и продолжающегося снижения в понедельник, что было вызвано объявлением президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

Восстановлению лиры способствует начало реализации плана местного Центробанка по нормализации финансово-экономической ситуации в стране. Турецкий ЦБ в понедельник объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет своих резервов. Помимо недельных ставок по валютным заимствованиям, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц.

Турецкая лира по окончании рабочего дня укреплялась на 6% к американской валюте, рубль же вышел на второе место по положительной динамике после лиры, прибавляя почти 2%, несмотря на падение с середины дня котировок нефти, пишут аналитики «Велес Капитала». В течение дня нефть выступала в качестве дополнительного фактора поддержки отечественной валюты, однако ближе к вечеру демонстрировала околонулевые изменения.

"Рубль во вторник взял довольно уверенный курс на повышение, следуя за восстановлением турецкой лиры и цен на нефть. Покупки на фондовом рынке были намного менее уверенными, что призывает инвесторов сохранять осторожность. Стимулом для краткосрочного восходящего движения рынка РФ может стать преодоление нефтяными ценами ближайших важных сопротивлений", — говорит аналитик «Велес Брокер» Елена Кожухова

Поддерживают восстановление российской валюты ожидание начала в среду налогового периода, а также приостановка покупок валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. ЦБ РФ в прошлую среду купил валюты для Минфина вдвое меньше планового объема — на 8,4 миллиарда рублей, а в четверг и пятницу вовсе не покупал валюту для Минфина РФ на внутреннем рынке.

Тимур Нигматуллин. "Национальная валюта за два дня отыграла почти половину тех распродаж, которые наблюдались последнюю неделю. Причины две: отмена рублевых интервенций Минфина и снижение суверенных рисков на фоне стабилизации ситуации в Турции", — говорит аналитик "Открытие Брокер"

ПРОГНОЗ

Вместе с тем, рубль проигнорировал официальную публикацию проекта о новых санкциях США против РФ. Законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового государственного долга РФ и российских госбанков, был опубликован на сайте Конгресса США

Сигналом к дальнейшему повышению российской валюты против доллара станет преодоление отметки 66,5 рубля, а против евро — способность удержаться ниже 76 рублей. В последнем случае доллар может направиться к 65,5-66 рублей, а евро — к 75 рублям, считает Кожухова.