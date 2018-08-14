S&P улучшило прогноз по рейтингам «РЕСО-Лизинга» до «позитивного»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам российского ООО «РЕСО-Лизинг» со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «BB/B».

Как поясняется в релизе агентства, пересмотр прогноза по рейтингу «РЕСО-Лизинга» отражает мнение аналитиков относительно укрепления бизнес-позиции компании, о чем свидетельствуют увеличение ее доли на российском рынке лизинга легковых автомобилей и высокие финансовые результаты в последние пять лет: коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) превышает 17%. S&P отмечает, что компания демонстрировала высокие показатели, в том числе в период спада на рынке лизинга в 2014—2015 годах. Это подтверждает мнение агентства об устойчивости бизнес-модели компании и опытной управленческой команде, и эти факторы, скорее всего, будут способствовать сохранению рыночной позиции компании в ближайшие несколько лет, поясняют эксперты.

Рейтинговое действие также отражает недавнее повышение рейтинга материнской компании — СПАО «РЕСО-Гарантия» и, соответственно, повышение способности группы оказывать поддержку дочерней лизинговой компании. В агентстве полагают, что финансирование со стороны материнской компании останется позитивным фактором для рейтинга «РЕСО-Лизинга» при оценке показателей фондирования и ликвидности компании как адекватных. Аналитики по-прежнему считают «РЕСО-Лизинг» стратегически важной дочерней структурой «РЕСО-Гарантии» и добавляют три дополнительные ступени к оценке характеристик собственной кредитоспособности лизинговой компании — «b».

В релизе отмечается, что рост объема нового бизнеса «РЕСО-Лизинга» составил 58% в прошлом году при росте в целом по рынку на уровне 48%. Рыночная доля компании по размеру портфеля лизинга автомобилей увеличилась до 10,8% по состоянию на конец 2017 года с 8,2% в конце 2016-го.

По оценкам S&P, доля проблемных активов «РЕСО-Лизинга» (включая инвестиции в лизинг, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней, имущество, изъятое у лизингополучателей по расторгнутым договорам финансового лизинга, и дебиторскую задолженность по расторгнутым лизинговым договорам) относительно высока и составляет 7% чистых инвестиций в лизинг по состоянию на 1 апреля 2018 года. Но соответствующие риски компенсируются высокой ликвидностью лизинговых активов в связи с высокой долей легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в лизинговом портфеле.

Также отмечается, что лизинговый портфель компании благодаря ее ориентации на небольшие контракты довольно хорошо диверсифицирован с точки зрения подверженности рискам, связанным с концентрацией инвестиций на отдельных контрагентах.

Показатели капитализации, долговой нагрузки и прибыльности «РЕСО-Лизинга» оцениваются как сильные. S&P ожидает, что в ближайшие 12—18 месяцев коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков, составит 10,9—11,5%, снизившись с 12,7% в конце 2017 года в связи с ожидаемыми высокими темпами роста лизингового портфеля (до 40—50% за тот же период). Также ожидается, что в ближайшие два года «РЕСО-Лизинг», несмотря на давление на показатели прибыльности, отмечаемое в целом на рынке, сможет поддерживать показатель маржи на уровне около 17% (против 18,7% в 2017 году) в связи с высоким спросом на услуги компании и устоявшимися отношениями с клиентами.