Клименко: Манипуляции украинских властей на зерновом рынке могут спровоцировать подорожание хлеба на 40%

По имеющейся информации, к началу августа аграрии собрали с более чем 85% площади 20,2 млн тонн пшеницы, из которой продовольственная составляет всего 9 млн тонн, а остальной объём — фураж, пригодный для корма скота. При этом рассчитывать на высокий урожай с оставшихся полей не приходится, поскольку из-за затянувшихся дождей зерно начало высыпаться. Таким образом, итоговые показатели окажутся гораздо ниже тех, которые прогнозировали чиновники.

Как объясняет бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко , руководство страны планирует пополнить бюджет за счёт одного из ключевых источников поступления валюты — экспорта продовольственной пшеницы. К тому же конъюнктура мирового рынка этому благоволит — фьючерсы на Чикагской сырьевой бирже достигли трёхлетнего максимума. Политики планируют продать за рубеж около 17,2 миллионов тонн пшеницы.

«При таком ходе событий на внутреннем рынке останется то, что не возьмёт Европа, Турция, Египет, а именно низкокачественное зерно. Власть не думает о продовольственной безопасности страны. Для неё главное — сорвать куш здесь и сейчас. Но из чего же печь хлеб для украинских семей? Нам для внутренних потребностей нужно около 5 миллионов тонн продовольственной пшеницы. Не исключено, что придётся закупать муку за рубежом по завышенным ценам. Так уже было в 2003 году, и вероятность повторения такого сценария большая», — констатирует политик.

По его словам, власти страны могли бы увеличить валютную выручку, если одну часть урожая пшеницы пустить на внутреннее потребление, а вторую — на производство муки для дальнейшей реализации за рубеж, например в Турцию или Египет.

«Есть ещё один вариант развития событий: зернотрейдеры создадут острый дефицит зерна в стране и будут продавать его на внутреннем рынке по ценам выше мировых. Это значит, что к прогнозируемому нами подорожанию хлеба на 25% может добавиться еще 15%. Итого — плюс 40% к сегодняшней цене», — заявил Клименко.