«Росгосстрах» подал иск к экс-гендиректору Маркарову на 242 млн рублей

Убытки причинены в результате продажи принадлежавших «Росгосстраху» 100% акций СЗАО «РГС-Армения» компании Cimarex Management Limited по заниженной цене, сообщили ТАСС в пресс-службе РГС.

"Кипрская компания с традиционно неизвестными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью. Более того, компания была продана вопреки целям, задекларированным в годовом отчете за 2016 год и предполагавшим расширение присутствия «Росгосстраха» на внешних рынках и, в первую очередь, в Армении, где бизнес развивался и имел хорошие перспективы", — передал через пресс-службу действующий гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай.

По его словам, в том же годовом отчете балансовая стоимость чистых активов СЗАО «РГС-Армения» была оценена более чем в 893 млн рублей, но стоимость акций компании, указанная в договоре купли-продажи ценных бумаг, подписанном предыдущим менеджментом, составляет лишь 480 млн рублей.

"Не знаю, как проводилась такая оценка, но она явно лишена экономического смысла и призвана лишь обосновать низкую стоимость отчуждаемых активов. С учетом резерва накопленных курсовых разниц в 171,3 млн рублей мы оцениваем прямой ущерб от этой сделки для группы «Росгосстрах» в 241,8 млн рублей и вынуждены в судебном порядке добиваться возмещения этого убытка в интересах нашего конечного акционера — Центрального Банка РФ ", — сказал Фрай.

Дмитрий Маркаров возглавлял «Росгосстрах» с 2013 года и покинул компанию осенью 2017 года, когда началась санация страховой компании в рамках группы «Открытие».

Новые иски

"Действующее руководство СК «Росгосстрах» решительно намерено признать ничтожными сделки, которые были заключены предыдущими собственниками компании, и которые мы расцениваем как попытку вывода активов из группы «Росгосстрах». Анализ целого ряда соглашений, подписанных бывшими топ-менеджерами компании перед переходом контроля над группой «Росгосстрах» к банку «Открытие» , выявил, что, по сути, они предполагали приватизацию активов «Росгосстраха» предыдущими владельцами и «национализацию» убытков, поскольку погашать их пришлось через Фонд консолидации банковского сектора. Эти сделки являлись обременением «Росгосстраха» пустыми активами и очевидно не преследовали цели получения компанией дополнительного дохода или хотя бы снижения ее убыточности", — сообщили ТАСС в пресс-службе РГС.

Компанией уже был подан ряд исков к предыдущим собственникам и топ-менеджерам. Некоторые из них уже были судебными инстанциями удовлетворены. Например, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск входящего в группу «Росгосстрах» ЗАО «Капитал Перестрахование» к бывшему генеральному директору Дауру Джениа о взыскании убытков в 827,5 млн рублей, причиненных им в момент передачи в августе 2017 года принадлежащих компании 100% долей в ООО «Медис» в качестве вклада в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест».

Продолжая оспаривать правомочность подобной сделки и добиваться признания ее ничтожной, компании группы «Росгосстрах» 14 августа подали еще несколько исков, сообщает пресс-служба: ЗАО «Капитал Ре» обратилось с иском к ООО «РГС Мед-Инвест» о признании недействительным соглашения о передаче 100% долей в ООО «Медис» в качестве вклада в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест» и применении последствий недействительности сделки в виде возврата в пользу ЗАО «Капитал Ре» доли в уставном капитале ООО «Медис» в размере 100%.

Также ЗАО «Капитал Ре» обратилось с иском к ООО «РГС Мед-Инвест», ООО «СК „РГС-Жизнь“, ООО „Капитал-Лайф“ с иском о признании недействительными ряда договоров между ЗАО „Капитал Ре“ и указанными компаниями. Все сделки были совершены в августе 2017 года, их предметом являлось имущество, стоимость которого составляла 1,6 млрд рублей (53% балансовой стоимости активов ЗАО).

»В совокупности договоры образуют крупную для ЗАО «Капитал Ре» сделку. Однако решение о надлежащем одобрении взаимосвязанной крупной сделки в предусмотренном законом порядке не принималось", — считают в РГС. В рамках этого иска ЗАО «Капитал Ре» требует вернуть 100% долей в ООО «Медис»; взыскать с ООО «СК „РГС-Жизнь“ 481 млн рублей и взыскать с ООО „СК „Капитал-Лайф“ 59 млн рублей.