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«Росгосстрах» подал иск к экс-гендиректору компании на 241,8 млн рублей
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«Росгосстрах» подал иск к экс-гендиректору компании на 241,8 млн рублей 

Rambler News Service 35 минут назад
Страховая компания «Росгосстрах» подала иск к экс-гендиректору компании Дмитрию Маркарову о взыскании убытков в размере 241,84 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.
По мнению «Росгосстраха», убытки компании были причинены в результате продажи принадлежащих ей 100% акций СЗАО «РГС-Армения» компании Cimarex Management Limited по заниженной цене.
«ПАО СК «Росгосстрах» обратилось с иском к бывшему генеральному директору Дмитрию Маркарову о взыскании убытков в размере 241 847 000,00 рублей. Убытки причинены в результате продажи принадлежавших ПАО СК «Росгосстрах» 100% акций СЗАО «РГС-Армения» компании CIMAREX MANAGEMENT LIMITED по заниженной цене», — говорится в сообщении.
«Кипрская компания с традиционно неизвестными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Росгосстраха» Николауса Фрая. По его словам, «РГС-Армения» была продана вопреки целям, которые были задекларированы в отчете за 2016 года и предполагавшим расширение присутствия «Росгосстраха» на внешних рынках, а в первую очередь — в Армении.
Он отметил, что в годовом отчете за 2016 год балансовая стоимость чистых активов «РГС-Армения» была оценена в более чем 893 млн рублей, однако стоимость акций компании, указанная в договоре купли-продажи ценных бумаг, который был подписан предыдущим менеджментом, составляет 480 млн рублей.
«Не знаю, как проводилась такая оценка, но она явно лишена экономического смысла и призвана лишь обосновать низкую стоимость отчуждаемых активов. С учетом резерва накопленных курсовых разниц в 171,3 млн рублей мы оцениваем прямой ущерб от этой сделки для группы «Росгосстрах» в 241,3 млн рублей и вынуждены в судебном порядке добиваться возмещения этого убытка в интересах нашего конечного акционера — Центрального Банка РФ», — добавил Фрай.
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