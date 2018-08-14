«Росгосстрах» подал иск к экс-гендиректору компании на 241,8 млн рублей

По мнению «Росгосстраха», убытки компании были причинены в результате продажи принадлежащих ей 100% акций СЗАО «РГС-Армения» компании Cimarex Management Limited по заниженной цене.

«ПАО СК «Росгосстрах» обратилось с иском к бывшему генеральному директору Дмитрию Маркарову о взыскании убытков в размере 241 847 000,00 рублей. Убытки причинены в результате продажи принадлежавших ПАО СК «Росгосстрах» 100% акций СЗАО «РГС-Армения» компании CIMAREX MANAGEMENT LIMITED по заниженной цене», — говорится в сообщении.

«Кипрская компания с традиционно неизвестными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Росгосстраха» Николауса Фрая. По его словам, «РГС-Армения» была продана вопреки целям, которые были задекларированы в отчете за 2016 года и предполагавшим расширение присутствия «Росгосстраха» на внешних рынках, а в первую очередь — в Армении.

Он отметил, что в годовом отчете за 2016 год балансовая стоимость чистых активов «РГС-Армения» была оценена в более чем 893 млн рублей, однако стоимость акций компании, указанная в договоре купли-продажи ценных бумаг, который был подписан предыдущим менеджментом, составляет 480 млн рублей.