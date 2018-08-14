ОБЗОР: Группа «Росгосстрах» продолжают оспаривать сделки, заключенные экс-руководством

МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Компании группы "Росгосстрах" продолжают оспаривать сделки, заключенные предыдущими собственниками компании, которые расцениваются как попытка вывода активов из группы, говорится в сообщении «Росгосстраха».

В частности, «Росгосстрах» обратился с иском к бывшему гендиректору Дмитрию Маркарову о взыскании убытков на 241,847 миллиона рублей в результате продажи принадлежавших «Росгосстраху» 100% акций «РГС-Армения» компании Cimarex Management по заниженной цене.

"Кипрская компания с традиционно неизвестными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью… Мы оцениваем прямой ущерб от этой сделки для группы «Росгосстрах» в 241,3 миллиона рублей и вынуждены в судебном порядке добиваться возмещения этого убытка в интересах нашего конечного акционера — ЦБ РФ ", — приводится в сообщении комментарий гендиректора «Росгосстраха» Николауса Фрайя.

Кроме того, иск направлен «РГС Мед-Инвест» о признании недействительным соглашения о передаче 100% долей в ООО «Медис» в качестве вклада в уставный капитал «РГС Мед-Инвест». Также несколько исков о признании недействительными ряда договоров были направлены в адрес «РГС Мед-Инвест», СК «РГС-Жизнь» и «Капитал-Лайф». Отмечается, что эти сделки были совершены в августе 2017 года, их предметом являлось имущество стоимостью 1,632 миллиарда рублей.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УБЫТКОВ

"Действующее руководство ПАО СК «Росгосстрах» решительно намерено признать ничтожными сделки, которые были заключены предыдущими собственниками компании и которые мы расцениваем как попытку вывода активов из группы «Росгосстрах». Анализ целого ряда соглашений, подписанных бывшими топ-менеджерами компании перед переходом контроля над группой «Росгосстрах» к банку «Открытие» , выявил, что, по сути, они предполагали приватизацию активов «Росгосстраха» предыдущими владельцами и «национализацию» убытков", — следует из сообщения.

"Росгосстрах" 6 июня подал иск к «РГС-Жизни» о взыскании 116,6 миллиарда рублей. Как ранее пояснил на пресс-конференции по стратегии банка «ФК Открытие» его глава Михаил Задорнов , известность бренда «Росгосстраха» кратно превышает известность остальных брендов, и страховая компания хочет иметь адекватную плату с «РГС-Жизни» за это использование. Представитель «РГС-Жизни» 9 августа на предварительном заседании арбитражного суда Москвы назвал предъявленный к этой компании иск абсурдным.

Бывший президент и экс-владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров в июне обвинил группу «Открытие» в неисполнении обязательств по сделке о покупке «Росгосстраха» и заявил, что может потребовать их исполнения в суде. «Росгосстрах», один из крупнейших страховщиков РФ, входит в группу банка «ФК Открытие». Представители руководства ЦБ заявляли, что покупка «Росгосстраха», в числе прочих причин, стала катализатором ухудшения ситуации в банке «ФК Открытие». Согласно отчетности страховщика, чистый убыток компании в 2017 году составил 55,6 миллиарда рублей.

КОМПАНИЯ

Чистая прибыль «Росгосстраха» по ОСБУ по итогам первого полугодия 2018 года составила 3 миллиарда рублей. Страховые сборы группы «Росгосстрах» за первое полугодие составили 35 миллиардов рублей, выплаты страхового возмещения (в том числе по судебным решениям) — 26,9 миллиарда рублей.