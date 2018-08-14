ОБОБЩЕНИЕ: Сделка ВТБ и Bonum стала закатом эпохи «Возрождения»

МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. ВТБ во вторник спустя полгода после заявления о заинтересованности в покупке банка «Возрождение» сообщил о подписании соответствующего меморандума с фондом Bonum Capital. Госбанк намерен купить не менее 75% акций кредитной организации, поменять руководство, но сохранить команду и ключевые продукты.

Несмотря на то что сделка планируется к закрытию в сентябре, в «Возрождении» уже произошли первые кадровые перестановки. Так, главой банка с 15 августа назначен член правления ВТБ Геннадий Солдатенков , а его зампредами старший вице-президент Станислав Белов и вице-президент Вячеслав Томашевский из ВТБ.

Сделка пройдет в денежной форме, но сумма госбанком не раскрывается. Глава ВТБ Андрей Костин в начале июня сообщал, что госбанк готов купить его за сумму меньше капитала. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий предполагает, что наиболее вероятная сумма сделки, исходя из текущей цены акций, 13 миллиардов рублей.

При этом топ-менеджмент ВТБ считает маловероятным, что бренд «Возрождение» сохранится на рынке. Тем не менее, пока в сделке есть преграда — на 36,31% акций банка «Возрождение» арестованы арбитражным судом Москвы по иску Промсвязьбанка . «Сделка пройдет только в том случае, если все акции будут освобождены от нынешних обременений», — сказал журналистам во вторник зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

ДЕТАЛИ СДЕЛКИ

Основным владельцем банка «Возрождение» является Дмитрий Ананьев , ранее он вместе с братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк.

Костин в начале июня заявлял, что детали сделки по покупке «Возрождения» обсуждаются не с самим Ананьевым, а с фондом Bonum Capital, которому банкир передал все свои права по сделке. Фонд выступает организатором транзакции, его представители присутствуют в совете директоров банка «Возрождение».

Точный размер выставленного на продажу пакета «Возрождения» неизвестен, но ВТБ планирует консолидировать более 90% акций банка «Возрождение». Оферта миноритариям будет объявлена в конце четвертого квартала.

Сделка еще требует получения всех регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ. Во вторник в Федеральной антимонопольной службе сообщили РИА Новости , что ходатайство о приобретении «Возрождения» от ВТБ не поступало.

ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕСА

ВТБ планирует завершить интеграцию банка «Возрождение» в 2020 году. Стратегия развития «Возрождения» будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе и с розничными и корпоративными клиентами.

Стороны также намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Возрождения». При этом развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ.

По данным ВТБ, у «Возрождения» на сегодняшний день порядка 750 тысяч активных клиентов физлиц и около 50 тысяч компаний малого бизнеса. Вся клиентская база после интеграции получит полный доступ к инфраструктуре группы ВТБ, ко всем отделениям ВТБ и банкоматной сети.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Банк «Возрождение» был создан в 1991 году. Его основателем был Дмитрий Орлов , который скончался в 2014 году. От оперативного управления банком Орлов отошел еще в 2012 году, сохранив за собой место в совете директоров.

Братья Ананьевы купили «Возрождение» в 2015 году, он входил в одну группу с Промсвязьбанком. Акционеры банков даже ставили вопрос об их слиянии, между ними шли интеграционные процессы.

После объявления о санации Промсвязьбанка контрольный пакет «Возрождения» был выставлен на продажу. ЦБ РФ указал тогда, что владельцы санируемых банков не могут контролировать другие банки.

Согласно информации на сайте «Возрождения» региональная сеть банка насчитывает 116 офисов продаж и порядка 750 банкоматов. Он представлен в 17 регионах.