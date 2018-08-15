Ещё
Россия не намерена снижать присутствие на рынке Мексики
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.79
75.75
75.80
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.20
+0.00 Золото
1189.53
+0.02 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1326
–0.0334
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Россия не намерена снижать присутствие на рынке Мексики 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МЕХИКО, 15 августа. /ТАСС/. Напряженность в отношениях с США не означает, что Россия намерена снизить свое присутствие на рынке Мексики, которая входит в число основных торговых партнеров Вашингтона. Такое мнение высказал российским журналистам во вторник посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли.
"Наоборот, это еще одна задача, которую я перед собой ставлю, не только поддерживать те отечественные компании, которые стараются здесь работать, но и всячески способствовать продвижению их интересов на мексиканском рынке", — сказал дипломат. Коронелли подчеркнул, что при «всех непростых моментах, связанных с отношениями с США», он исходит из того, что «экономическая составляющая российского сотрудничества с Мексикой — это самостоятельная линия и самодостаточное направление».
При этом посол отметил, что работу по защите интересов российского бизнеса нужно вести не только по линии внешнеполитического ведомства, но и с Минэкономразвития, и Минпромторгом, с Российским экспортным центром, а также с такими неправительственными структурами, как Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА).
Коронелли считает, что после прихода к власти новой администрации Мексики [1 декабря], контакты между представителями России и латиноамериканской страны в торгово-экономической области «могут и будут активизироваться».
В 2017 году объем торговли между Мексикой и Россией составил порядка 1,7 млрд В 2018 году, как сообщил в апреле предшественник Коронелли Эдуард Малаян, есть основания полагать, что он может значительно вырасти и достичь $2,5 млрд
ТАСС: последние новости
Эксперты допускают падение рубля на 15% при введении США санкций против госдолга РФ Курс евро впервые с 8 августа опустился ниже 76 рублей Бумаги En+ выросли на 4% на новостях о готовности Дерипаски снизить долю в компании
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар доигрался337
Чем обернулся ЧМ для России14
Российский рынок жилья ждет адский рост цен432
Раскрыта цель «улучшения» пенсионной системы156
Ротшильд предсказал конец существующего мира394
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение