Россия не намерена снижать присутствие на рынке Мексики

МЕХИКО, 15 августа. / ТАСС /. Напряженность в отношениях с США не означает, что Россия намерена снизить свое присутствие на рынке Мексики, которая входит в число основных торговых партнеров Вашингтона. Такое мнение высказал российским журналистам во вторник посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли

"Наоборот, это еще одна задача, которую я перед собой ставлю, не только поддерживать те отечественные компании, которые стараются здесь работать, но и всячески способствовать продвижению их интересов на мексиканском рынке", — сказал дипломат. Коронелли подчеркнул, что при «всех непростых моментах, связанных с отношениями с США», он исходит из того, что «экономическая составляющая российского сотрудничества с Мексикой — это самостоятельная линия и самодостаточное направление».

При этом посол отметил, что работу по защите интересов российского бизнеса нужно вести не только по линии внешнеполитического ведомства , но и с Минэкономразвития , и Минпромторгом , с Российским экспортным центром, а также с такими неправительственными структурами, как Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА).

Коронелли считает, что после прихода к власти новой администрации Мексики [1 декабря], контакты между представителями России и латиноамериканской страны в торгово-экономической области «могут и будут активизироваться».