Падение индийской рупии создает проблемы для Моди перед выборами

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Падение курса рупии до рекордно низкого уровня обеспокоило разные группы индийского общества: компании, импортеров, тех, кто собирается в отпуск, студентов, планирующих учиться за рубежом. Но если слабость валюты сохранится, работа премьер-министра Нарендры Моди может стать намного сложнее в преддверии выборов, пишет Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: EPA-EFE/WALLACE WOON

Индийская валюта в четверг обновила исторический минимум, снизившись до 70,40 за доллар.

Индия — крупный покупатель множества товаров, от сырой нефти до золота и электроники. Падение рупии на 9,3% в этом году уже привело к резкому росту внутренних цен на товары с импортными компонентами. Июль был девятым месяцем подряд, когда инфляция в Индии превышала среднесрочный целевой показатель центрального банка — 4%.

Правящая партия «Бхаратия джаната парти» (BJP) Нарендры Моди считает представителей среднего класса, проживающих в городах, ключевым блоком избирателей. Этот сегмент населения наиболее сильно пострадал от ослабления рупии. Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» заявила, что падение национальной валюты вызвано политикой правительства, и назвала это признаком слабости экономики.

Индийские компании, которые привлекли средства из-за рубежа, обеспокоены ростом расходов на обслуживание задолженности. Внешний долг страны вырос до $530 млрд к концу марта.

Несколько компаний заявили, что падение рупии ударит по их прибыли.

Большинство экспертов полагают, что Моди еще не столкнулся со значительным вызовом, но ему будет трудно повторить успех BJP на всеобщих выборах 2014 года.

Помимо следующих всеобщих выборов, которые должны состояться в мае, в течение ближайших четырех месяцев пройдут выборы в трех крупных индийских штатах.

Слабость рупии обусловлена внешними факторами, и на данном этапе не о чем беспокоиться, заявил секретарь департамента по экономическим вопросам Министерства финансов Индии Субхаш Чандра Гарг. По его словам, влияние этих факторов в перспективе может ослабнуть.

"Фундаментальные макроэкономические показатели Индии остаются устойчивыми и сильными, — подчеркнул министр финансов Арун Джейтли. — События тщательно контролируются, чтобы урегулировать любую ситуацию, которая может возникнуть в контексте неустойчивой международной обстановки".

Если курс рупии останется в районе текущих уровней, правительству, возможно, придется рассмотреть вопрос о снижении налогов на нефтепродукты, чтобы успокоить гнев потребителей по поводу более высоких цен на бензин, рассказал Reuters чиновник Министерства финансов , который говорил на условиях анонимности.

Комитет по монетарной политике Резервного банка Индии во главе с Урджитом Пателем повысил процентные ставки дважды с июня, чтобы ограничить растущее ценовое давление. Центробанк потратил $23 млрд валютных резервов с апреля, чтобы сдержать волатильность валюты. Официальная позиция центробанка Индии заключается в том, что он не таргетирует обменный курс.

Как сообщали «Вести. Экономика», 1 августа ЦБ Индии повысил ставку прямого РЕПО на 25 базисных пунктов до 6,5%.

Резервный банк Индии повысил прогноз инфляции на шесть месяцев по 31 марта с 4,7% до 4,8%.