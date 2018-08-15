Девальвация по плану?

Рубль отошел от недавнего шока, но радоваться рано. Впереди санкции и новые скачки курсов валют. У тех, кто решил переложиться в доллары и евро, возможно, еще есть шансы.

Резкое ослабление национальной валюты вынудило финансовые власти приостановить валютные интервенции. В результате с 68,6 рубля (максимальный курс был в понедельник, 13 августа) доллар спустился к 66—67 рублям. Отчасти рублю помогло и восстановление турецкой лиры. Плюс начали расти цены на нефть. 14 августа баррель Brent торговался в районе 73,4 доллара.

Однако по большому счету ситуация сейчас складывается не в пользу рубля. Распродажа активов на развивающихся рынках продолжается: индекс MSCI EM в начале недели потерял 1,5%. Нерезиденты, владеющие третью госдолга, продолжают продавать ОФЗ. В начале недели доходность индекса RGBITR достигла годового максимума — 8,28%. «Фундаментальных причин для такого ослабления рубля нет — инвесторы реагируют на новостной фон, им, как правило, требуется время для переоценки рисков», — говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова

Плюс впереди санкции, и никто не может предсказать, ограничатся ли США только запретом на поставку электроники или придумают более болезненные способы урезонить Кремль. По словам директора департамента аналитики и контента Банки.ру Сабины Хасановой, американские власти могут усугубить ситуацию августа. «Если санкции действительно окажутся жесткими, рубль вновь покатится вниз и всю оставшуюся половину года будет отыгрывать позиции», — прогнозирует она. При таком развитии событий национальная валюта вряд ли вернется к значениям в 61—64 рубля за доллар и 72—75 рублей за евро.

Продуктовый виджет

Кроме того, ЦБ может снова начать скупать валюту, как только ситуация немного стабилизируется. Сам регулятор заявлял, что пока речь идет о временном уменьшении интервенций. «В течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме», — предупредили в ЦБ. Всего в этом году на приобретение валюты планируется потратить 2,7 трлн рублей.

«Никто не рассчитывает, что бюджетное правило отменят. Это может произойти, если введут новые санкции или начнется цепная реакция на развивающихся рынках», — комментирует руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук . Некоторые участники рынка предполагают, что пауза может продлиться до 22 августа, когда должны вступить в силу новые американские санкции.

Кому выгодно

Несмотря на заверения первого вице-премьера Антона Силуанова , что власти готовы использовать для обеспечения финансовой стабильности весь арсенал средств, пока ЦБ и Минфин не готовы отказаться от бюджетного правила. По оценкам Романчука, если бы это произошло, то при текущей цене на нефть доллар стоил бы 62—63 рубля.

Плавное ослабление рубля выгодно государству и даже заложено в прогнозах ведомств экономического блока. Так, в консервативном сценарии Минфина до 2035 года предполагается, что доллар в 2017—2020 годах будет стоить выше 68 рублей (базовый прогноз — 64,8 рубля), а в начале тридцатых — 84,2 рубля (базовый прогноз — 77,1 рубля). В Минэкономразвития также делают ставку на девальвацию национальной валюты: в конце этого года там ждут доллар по 61,7 рубля, а в 2020-м — уже по 64,8. Правда, 68 рублей за единицу американской валюты должны, как считают в МЭР, давать только в конце 2024 года. А не 13 августа 2018-го.

Реальность опережает прогнозы чиновников. Однако пока государство только в выигрыше. «Девальвация валюты может быть выгодна государству с двух позиций. Первое — если у страны есть существенный экспорт ликвидных товаров (нефть, газ, металлы) или мощная промышленность. В первом случае бюджет будет более активно наполняться, а во втором речь пойдет об общем оздоровлении экономики за счет повышения конкурентных преимуществ промышленности», — рассуждает аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков . Для бюджета это плюс. Кроме того, отмечает управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович, девальвация выгодна любому другому государству, поскольку обесценение национальной валюты снижает обязательства в ней. «А убытки, связанные с дешевеющей национальной валютой, перекладываются на население», — отмечает он.

Аналитик «Альпари» Наталья Мильчакова напоминает, что Минфин также формирует накопления в долларах, поэтому он напрямую заинтересован в ослаблении рубля. «Эти средства могут в дальнейшем быть использованы на реализацию крупных производственных проектов, в том числе и в рамках майского указа», — говорит она.

С другой стороны, падение реальных доходов населения ударит по секторам, которые ориентированы на внутренний спрос: продовольствие, промышленные товары, товары длительного пользования, строительство, кредитование. Последнее особенно вероятно в случае, если ЦБ решит поднять ключевую ставку. Хотя вероятность этого события эксперты оценивают как низкую. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай полагает, что к такой мере регулятор может прибегнуть, только если курс доллара уйдет за 100 рублей и выше. Аналитик Бинбанка Антон Покатович не исключает, что до конца года регулятор все же поднимет ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5%.

Не все средства хороши

Повышение ставки ЦБ и, следовательно, рост стоимости кредитов окажут «медвежью» услугу российской экономике и, в частности, финансовому сектору. «Если вырастут ставки по кредитам, это затормозит рынок кредитования и спровоцирует проблемы с доходностью банков», — говорит Хасанова.

Скабалланович считает, что это может привести не только к замедлению роста, но даже к снижению ВВП. Что напрямую противоречит майскому указу президента, потребовавшего от чиновников, чтобы к 2024 году страна вошла в пятерку самых крупных экономик мира, рост российской экономики превышал темпы роста мировой, а реальные доходы граждан стабильно увеличивались. По словам Покатовича, при сохранении слабого рубля вблизи текущих уровней можно говорить лишь о сохранении устойчивости экономики, но никак не об ускорении экономического роста.

Однако большинство опрошенных Банки.ру экспертов полагают, что для поддержки рубля сейчас не потребуется поднимать ключевую ставку. Скорее всего, ЦБ использует другие механизмы — валютное РЕПО или снижение ставки по свопам. Хотя в целом, считает Порывай, чтобы сохранить на валютном рынке статус-кво, будет просто достаточно приостановить интервенции на рынке. Притока валюты в страну достаточно, чтобы удержать рубль. Особенно если правительство не станет освобождать попавших под санкции экспортеров от обязательной репатриации капитала (пока это касается только «Роснефти» ).

«Для государства нужен дешевый, но не слишком, рубль. Такой, чтобы не вызывать паники у населения и при этом обеспечивать высокие поступления в бюджет. Государство будет очень осмотрительно действовать на валютном рынке во избежание дальнейшего обострения ситуации», — уверен стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин

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Жизнь после санкций

В пользу рубля — высокая цена нефти. Даже если она снизится до 65 долларов за баррель, для России это вполне комфортный уровень и с точки зрения бюджета, в который заложена цена на нефть 40 долларов + двухпроцентная индексация, и для курса рубля, отмечает Дарья Желаннова из УК «Альфа-Капитал». Поэтому сильного падения рубля аналитики пока не ждут. В то же время, полагают в «Альпари», доллар и евро постепенно продолжат дорожать. До конца года американская валюта может дойти до 70 рублей, а евро будет стоить 80 рублей. Небольшую передышку может дать приближающийся налоговый период.

Денис Порывай из Райффайзенбанка напоминает, что в конце июля, когда компании платили налоги, доллар опускался к 62—62,5 рубля. «Сейчас мы вряд ли увидим такие курсы, особенно если начнутся интервенции ЦБ. Но все равно это будет самое благоприятное время для покупки валюты», — считает он. В Райффайзенбанке прогнозируют, что до конца года доллар будет стоить в районе 67—70 рублей. Это с расчетом, что иностранцам запретят покупать ОФЗ. Однако, если будут введены санкции против крупнейших российских компаний и госбанков, по словам Порывая, повторится то, что происходило в конце 2014-го.