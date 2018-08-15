Bloomberg: Путин перераспределяет финансы, пытаясь запустить заглохшую экономику 

Взяв в качестве образца страницу из экономической стратегии Китая десятилетней давности, когда Пекин обратился к инвестициям для стимулирования экономического роста, Путин готовится к резким переменам после величайшего в истории своей страны периода процветания на фоне высоких цен на нефть, отмечается в статье Bloomberg.
Ужесточение санкционного режима заставляет правительство РФ внедрять новые методы стимулирования российской экономики, однако все они призваны усилить рост, а не улучшить положение потребителей.
Как следует из проекта Минэкономразвития РФ, власти страны планируют удвоить общий объем капитальных рублевых затрат к 2024 году. Таким образом, Россия увеличивает инвестиции в ВВП до 25% по сравнению с нынешним 21%. Такой темп роста, уточняется в статье Bloomberg, вдвое превышает прогнозируемый уровень розничной торговли. При этом резкое увеличение госрасходов поставит потребителя в непростую ситуацию.
Бывший драйвер роста российской экономики — внутренний спрос — переживает тяжелые времена, поскольку доходы никак не могут достичь прежнего уровня после болезненной рецессии, последовавшей за падением цен на нефть. Принимая такие меры, как повышение НДС, новая экономическая стратегия России сосредотачивает ресурсы в руках государства. Минфин РФ планирует полагаться на внутренний долг для получения капитала, при этом наиболее амбициозный кредитный план почти на 5 трлн рублей запланирован на 2019-2021 годы.
Как пояснил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, такие меры приведут к тому, что Россия, скорее всего, столкнется с ростом государственных заимствований без поступления финансов в частный бизнес, который держится на расстоянии от инфраструктурных проектов.
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