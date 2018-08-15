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Китайский производитель электромобилей Nio подал заявку на проведение IPO в Нью-Йорке
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Китайский производитель электромобилей Nio подал заявку на проведение IPO в Нью-Йорке 

ProComp.info 54 минуты назад
Фото: ProComp.info
15 августа. PROCOMP.INFO — Китайский производитель электромобилей Nio, который часто рассматривается как альтернатива Tesla Илона Маска, готовится к листингу акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Компания заявила в понедельник, что собирается увеличить до 1,8 млрд Долл. США в результате первичного публичного размещения (IPO). Nio поддерживается китайским конгломератом Tencent и другой гигантской технологической компанией Baidu. Шанхайская компания зарегистрировала Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bofa Merill Lynch, Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse и UBS в качестве андеррайтеров.
Nio начала продавать свой первый автомобиль, внедорожник ES8, в декабре — через три года после основания компании. Автомобиль поставляется с ценой $ 65,000, или около половины текущей цены самой базовой версии внедорожника Tesla Model X в Китае.
Как и Tesla, Nio прожигает деньги. Согласно отчету, чистый убыток компании составил 502,6 млн долларов США при выручке менее 7 млн долларов в первом полугодии 2018 года.
Движение Nio по продаже акций в США происходит в то время, когда генеральный директор Tesla Элон Маск планирует создать гигантский завод в Шанхае, чтобы захватить рынок, где правительство продвигает автомобили с новой энергией со стимулами для покупателей.
По оценкам Bloomberg, к 2040 году более половины всех продаж новых автомобилей и треть мирового автопарка, а это 559 млн автомобилей, будут электрическими.
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