На будущей неделе рубль ждут новые испытания

Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации на мировых рынках капитала в последние дни и небольшой рост нефтяных котировок, в пятницу рубль вновь ослабевает к доллару США и евро. Продолжающиеся распродажи на рынке ОФЗ и приближение даты введения анонсированных на 22 августа Госдепартаментом США санкций обещают рублю еще не один тревожный день.

За неделю с 9 по 15 августа 2018 совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов, инвестирующих в РФ, составил $80 млн Это в три с лишним раза больше соответствующего показателя, зафиксированного неделей до этого ($25 млн). Инвесторы продолжают отыгрывать тему антироссийских санкций и глобального усиления доллара.

Индекс доллара накануне достиг отметки 97. Несмотря на то что после выхода слабых данных по производственной активности в США доллар немного отступил, тренд по американской валюте остается растущим. Подкрепить «американца» дополнительно на будущей неделе может публикация протокола заседания ФРС , состоявшегося в начале августа. Документ детальнее прояснит ситуацию с повышением ставки до конца года.

Небольшой откат доллара от максимумов помог нефтяным котировкам удержаться вблизи $72, однако данные о существенном наращивании добычи нефти на месторождениях в Ливии и Норвегии, динамика буровой активности сланцевых компаний, а также развитие торговых конфликтов создают серьезные риски сползания котировок «черного золота» к $65-69.

Впрочем в конце августа США и Китай проведут очередной раунд переговоров по разрешению внешнеторгового кризиса. Рисковые активы, включая рубль и нефть, могут получит краткосрочную поддержку, однако на какой-либо прорыв в переговорах, учитывая принципиальную позицию обеих сторон, вряд ли приходится рассчитывать.

Помимо внешних факторов инвесторы также учитывают возможность повышения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании 14 сентября. Ввиду возросших инфляционных ожиданий ЦБ может пересмотреть свой прогноз по инфляции на 2018-2019 гг. в сторону повышения и на этом фоне предпринять более активные шаги с целью ее удержания в рамках целевых значений.

Из действующих факторов поддержки у рубля остается только стартовавший налоговый период. На наш взгляд, на предстоящей неделе для пары «рубль-доллар» диапазон будет достаточно широким ввиду высокой волатильности — 65-69.