Больнее падать: рубль отыгрался на нефти

После стремительного обвала российской валюты, начавшегося на прошлой неделе на фоне объявления новых санкций в отношении России, во вторник рубль укрепился. Помогли рост цены на нефть и то, что инвесторы «начали привыкать к санкциям», говорят эксперты. Впрочем, 22 августа, когда санкции будут объявлены официально, российская валюта опять упадет. В этом году курс доллара США может вырасти до 71-72 рублей.

Вторник для рубля стал счастливым днем. После череды падений стоимости рубля, начавшихся на прошлой неделе, на фоне новостей о возможных санкциях США против России курс доллара брал вершины одну за другой: сначала 66 рублей за доллар, потом 67 рублей, и в понедельник, 13 августа, достигнув 68 рублей за американскую валюту, курс рубля немного укрепился.

Так, официальный доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России с 15 августа, снизился на 1,47 руб. до 66,75 руб., следует из данных ЦБ. Официальный курс евро по отношению к рублю уменьшился на 1,42 руб., до 76,23 руб.

На закрытии торгов на Московской бирже курс доллара составил 66,41 рублей. Курс евро снизился до 75,3 рублей.

Похоже, к санкциям уже привыкли, и это не вызывает такой острой реакции, комментирует причины укрепления рубля Андрей Киселев , управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы «Ди-Инвест».

Помогает укрепляться российскому рублю рост цен на нефть. Котировки фьючерсов Brent, подойдя к минимумам последних месяцев, у отметки $71 вернулись выше $73 за баррель.

«Одна из причин укрепления нефти — некоторая стабилизация на мировом валютном рынке, наступившая после того, как ЦБ Турции объявил экстренные меры поддержки национальной валюты», — говорит Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер».

При этом, по словам эксперта, поддерживать рынок нефти в ближайшие недели должно приближение вступления в силу санкций США в отношении Ирана. Когда ограничения были впервые введены в 2013 году, экспорт сырой нефти и конденсата Ирана упал примерно на 1,2 млн б/с в течение двух лет. За июль 2018-го экспорт «черного золота» из исламской республики уже снизился на 430 тыс. б/с.

С 7 августа в отношении Ирана начал действовать первый пакет санкций США. В отношении иранского правительства возобновляются ограничения на покупку американских долларов, вводятся санкции за торговлю золотом и драгоценными металлами. Накладывается запрет операций с иранской валютой и долговыми обязательствами. Под ограничениями оказались также поставки в Иран графита, алюминия, стали, угля, программного обеспечения. При этом основной этап ограничений, который призван помешать продаже иранской нефти, намечен Госдепом на ноябрь.

Большинство экспертов в ближайшее время пророчат рублю новые антирекорды.

«Рубль остается под вполне обоснованным фундаментальным прессом со стороны целого ряда факторов. Особое место среди них занимают санкции со стороны США. Антироссийские санкции могут привести к заморозке зарубежных активов системообразующих национальных банков, а также содержать запрет нерезидентам инвестировать в российские облигации», — говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Так, во вторник, 14 августа, Конгресс США опубликовал документ под названием «Об усилении НАТО , борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию». Он предусматривает в том числе введение ограничительных мер в отношении некоторых российских чиновников и бизнесменов, а также против российского государственного долга.

Вашингтон 22 августа введет первый пакет новых санкций против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери.

И несмотря на то, что «к санкциям уже привыкли», это вызовет очередное ослабление рубля, считают эксперты.

«Сегодня сальдо торгового баланса РФ составляет порядка $140 млрд Учитывая, что санкции могут повлиять на 5-7% нашего экспорта, можно ожидать, что торговый баланс спустя время скорректируется. Курс со временем тоже скорректируется, как торговый баланс. Я бы ожидал ослабления рубля до 70-72 рублей в течение этого года», — говорит Андрей Киселев.

По словам Анастасии Игнатенко, ведущего аналитика ГК TeleTrade, сложившаяся техническая картина для пары доллар-рублю выглядит не лучшим образом.

«Мы наблюдаем череду последовательно растущих белых свечей на графике, что говорит о постоянном спросе на доллар США. В условиях неопределенности игроки предпочитают ликвидировать рублевые позиции и набирать иностранную валюту», — говорит эксперт.

При этом на этой неделе на настроение инвесторов будет влиять решение по поводу рейтинга России. Оно будет опубликовано агентством Fitch в пятницу.

«В настоящий момент рейтинг России остается на уровне «BBB-», при этом ранее говорилось о возможном его повышении, но из-за риска новых санкций Fitch вряд ли пойдет на такое», — говорит Анастасия Игнатенко. Для рубля есть два сценария: базовой и пессимистичный, говорит она.

В базовом варианте мы можем наблюдать локальную коррекцию по доллару и некоторый спад до уровня 66,5 рублей и лишь потом новые попытки роста курса американской валюты.

В пессимистичном варианте возможен резкий рост доллара до уровня 71 рубля,

Впрочем, по мнению Богдана Зварича , вице-президента Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, российская валюта может попытаться продолжить отыгрывать потери.