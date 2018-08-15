Не так страшен чёрт? Чем грозят санкции США Среднему Уралу

Анонсированный американским руководством очередной пакет антироссийских санкций вызвал не только рост курса доллара, но и многочисленные разговоры на тему — чем это нам грозит?

У страха глаза велики. Пока

Всю прошлую неделю на кухнях и в социальных сетях уральцы обсуждали «ужасы», связанные с новыми санкциями США. Правда, их параметры и детали точно неизвестны. Жителей региона больше напугали заявления правительства РФ об «объявлении войны» и прочие неприятные прогнозы. Мы попросили нескольких свердловских аналитиков пояснить — так ли страшен «чёрт», как мы его себе представляем.

По заявлению министра промышленности и торговли региона Сергея Пересторонина , предыдущие санкции затронули 28 уральских предприятий. Восемь из них входят в структуру компании «РУСАЛ» , на них работает порядка 9,5 тысячи человек. При этом на уровне безработицы санкции пока никак (ну или почти никак) не сказались.

«Особых опасностей конкретно для Свердловской области я пока не вижу, — говорит профессор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин. — Исхожу из того, что санкции пока только анонсированы, а обычно объявления о них носят более жёсткий характер, чем их дальнейшая реализация. Большая часть наших партнёров (если не считать Китай) находятся в Европе. Там на грядущие санкции уже сейчас смотрят достаточно негативно. Если честно, я гораздо больше боюсь не санкций, а контрсанкций с нашей стороны. Речь идёт в первую очередь о Верхней Салде ( корпорация «ВСМПО-АВИСМА» )».

Паниковать рано

Большая часть «крылатого металла», который производит корпорация, уходит в США, это заготовки и детали для «Боинга» из титановых сплавов. При этом уже сейчас некие горячие головы в правительстве говорят, что с «Боингом» надо порвать. «В этом случае у компании могут возникнуть проблемы со сбытом продукции, и, как следствие, возникнет опасность дефицита рабочих мест, — полагает экономист. — Я не слишком внимательно слежу за особенностями рынка, но такой риск существует. Титан — это не хлеб, он сродни антиквариату, нужен весьма ограниченному числу покупателей. Но в любом случае паниковать рано… ».

Эксперт также уверен, что задача США — именно посеять панику. В бизнесе очень важно взять конкурентов на понт, морально надавить. И в этом американцы преуспели. Ещё ничего не началось, а доллар уже скакнул выше 67 рублей.

Между тем ряд специалистов считает, что в обозримом будущем нас ждёт непростая ситуация в экономике. «Санкции США ощутимо заденут всю Россию, и Свердловская область не исключение, — считает финансовый аналитик Константин Селянин . — Рынок облигаций федерального займа обвалился, американцы и европейцы будут от них избавляться. Санкции скажутся на уровне инфляции, на ценах — в том числе на продукты и лекарства. Думаю, что россияне ощутят это на своих кошельках. Что касается титана и „ВСМПО-АВИСМА“, то там другие проблемы, и связаны они с менеджментом… ».

В чём брать кредиты

«В данном случае я бы не стал вычленять в списке угроз региональный контекст, — сказал специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию Константин Юрченко . — Санкции ориентированы на руководство России и имеют макроэкономический характер. Впрочем, на регионах они скажутся сильнее, нежели на столице: наша экономика ориентирована на Москву, и в том случае, если возникнут сложности, федеральные власти постараются переложить их на субъекты РФ. Это, если хотите, такая «традиция». При этом я думаю, что США введут самый жёсткий вариант санкций. Четыре последних года они очень последовательно это делали. Поэтому осень и зима этого года будут для российской экономики весьма непростыми.

Что касается Верхней Салды, то я не очень верю, что санкции коснутся наших договоров по поводу титана. Американцам этого не надо, да и мы вряд ли будем пилить сук, на котором сидим».

Стоит также отметить, что в условиях нестабильных курсов мировых валют эксперты советуют брать кредиты в рублях, а сбережения хранить в долларах и евро.