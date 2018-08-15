Ещё
Не так страшен чёрт? Чем грозят санкции США Среднему Уралу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.20
$
66.94
75.60
75.89
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.36
+0.22 Золото
1187.83
–0.01 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1333
–0.0327
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Не так страшен чёрт? Чем грозят санкции США Среднему Уралу 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Анонсированный американским руководством очередной пакет антироссийских санкций вызвал не только рост курса доллара, но и многочисленные разговоры на тему — чем это нам грозит?
У страха глаза велики. Пока
Всю прошлую неделю на кухнях и в социальных сетях уральцы обсуждали «ужасы», связанные с новыми санкциями США. Правда, их параметры и детали точно неизвестны. Жителей региона больше напугали заявления правительства РФ об «объявлении войны» и прочие неприятные прогнозы. Мы попросили нескольких свердловских аналитиков пояснить — так ли страшен «чёрт», как мы его себе представляем.
По заявлению министра промышленности и торговли региона Сергея Пересторонина, предыдущие санкции затронули 28 уральских предприятий. Восемь из них входят в структуру компании «РУСАЛ», на них работает порядка 9,5 тысячи человек. При этом на уровне безработицы санкции пока никак (ну или почти никак) не сказались.
«Особых опасностей конкретно для Свердловской области я пока не вижу, — говорит профессор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин. — Исхожу из того, что санкции пока только анонсированы, а обычно объявления о них носят более жёсткий характер, чем их дальнейшая реализация. Большая часть наших партнёров (если не считать Китай) находятся в Европе. Там на грядущие санкции уже сейчас смотрят достаточно негативно. Если честно, я гораздо больше боюсь не санкций, а контрсанкций с нашей стороны. Речь идёт в первую очередь о Верхней Салде (корпорация «ВСМПО-АВИСМА»)».
Паниковать рано
Большая часть «крылатого металла», который производит корпорация, уходит в США, это заготовки и детали для «Боинга» из титановых сплавов. При этом уже сейчас некие горячие головы в правительстве говорят, что с «Боингом» надо порвать. «В этом случае у компании могут возникнуть проблемы со сбытом продукции, и, как следствие, возникнет опасность дефицита рабочих мест, — полагает экономист. — Я не слишком внимательно слежу за особенностями рынка, но такой риск существует. Титан — это не хлеб, он сродни антиквариату, нужен весьма ограниченному числу покупателей. Но в любом случае паниковать рано… ».
Эксперт также уверен, что задача США — именно посеять панику. В бизнесе очень важно взять конкурентов на понт, морально надавить. И в этом американцы преуспели. Ещё ничего не началось, а доллар уже скакнул выше 67 рублей.
Между тем ряд специалистов считает, что в обозримом будущем нас ждёт непростая ситуация в экономике. «Санкции США ощутимо заденут всю Россию, и Свердловская область не исключение, — считает финансовый аналитик Константин Селянин. — Рынок облигаций федерального займа обвалился, американцы и европейцы будут от них избавляться. Санкции скажутся на уровне инфляции, на ценах — в том числе на продукты и лекарства. Думаю, что россияне ощутят это на своих кошельках. Что касается титана и „ВСМПО-АВИСМА“, то там другие проблемы, и связаны они с менеджментом… ».
В чём брать кредиты
«В данном случае я бы не стал вычленять в списке угроз региональный контекст, — сказал специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию Константин Юрченко. — Санкции ориентированы на руководство России и имеют макроэкономический характер. Впрочем, на регионах они скажутся сильнее, нежели на столице: наша экономика ориентирована на Москву, и в том случае, если возникнут сложности, федеральные власти постараются переложить их на субъекты РФ. Это, если хотите, такая «традиция». При этом я думаю, что США введут самый жёсткий вариант санкций. Четыре последних года они очень последовательно это делали. Поэтому осень и зима этого года будут для российской экономики весьма непростыми.
Что касается Верхней Салды, то я не очень верю, что санкции коснутся наших договоров по поводу титана. Американцам этого не надо, да и мы вряд ли будем пилить сук, на котором сидим».
Стоит также отметить, что в условиях нестабильных курсов мировых валют эксперты советуют брать кредиты в рублях, а сбережения хранить в долларах и евро.
АиФ Урал: последние новости
Большой подарок. Нижний Тагил готовится к празднованию 300-летия В Свердловской области задолженность по зарплате за месяц выросла в 89 раз РД МУГИСО продает комплекс объектов недвижимости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине210
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным221
Доллар доигрался340
Найден способ украсть деньги из банкоматов по всему миру4
Больнее падать: рубль отыгрался на нефти5
Новости партнеров
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение