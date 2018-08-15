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Минэнерго опасается, что падение рубля отпугнет зарубежных инвесторов в электроэнергетике
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Минэнерго опасается, что падение рубля отпугнет зарубежных инвесторов в электроэнергетике 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Снижение обменного курса рубля может привести к уменьшению объема иностранных инвестиций в программу модернизации тепловых электростанций, сообщил в среду в эфире телеканала НТВ заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.
"Я не исключаю, что, если финансовые условия, которые мы предложим, понравятся зарубежным инвесторам, то они тоже придут. Это во многом зависит от, скажем, стабильности российской валюты — если мы будем падать по отношению к ведущим валютам мира, то я не думаю, что инвесторы могут испытывать интерес к инвестициям. Хотя доходность, которую мы предлагаем, достаточно высокая — это на уровне 10-12%", — сказал он.
Ранее Минэнерго РФ разработало и опубликовало проект постановления правительства, утверждающий механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций. Планируется, что до 2035 года в рамках новой программы будет модернизировано до 39 ГВт энергетических мощностей общей стоимостью не более 1,35 трлн рублей. Министерство направило проект документа на согласование заинтересованным ведомствам.
Первый отбор проектов для включения в программу модернизации (за исключением проектов на Дальнем Востоке) планируется провести в ноябре этого года. Ввод объектов, отобранных в программу в этом году, должен быть осуществлен в 2022-2024 годах. Суммарная мощность отобранных в программу проектов составит 11 ГВт.
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