Юань продолжает снижаться по отношению к доллару

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». На минувшей неделе российский рубль резко снизился по отношению к китайской валюте, закрывшись на отметке 98,81 руб. за 10 юаней, что было связано со значительным ослаблением турецкой лиры, спровоцировавшим отток средств из валют развивающихся стран.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Дополнительное давление на курс рубля оказывают ожидания введения новых санкций против РФ со стороны США. Напомним, что в законопроекте будет указано ужесточение ограничений против российских бизнесменов и политиков, а также компаний, связанных с российскими проектами в энергетическом секторе. Кроме того, будут наложены санкции против госдолга России.

Еще одним негативным фактором для динамики рубля стало снижение цен на нефть марки Light, в частности, после опубликованных еженедельных данных по запасам нефти в США, которые снизились на 1,351 млн баррелей, тогда как ожидалось их сокращение на 2,3 млн баррелей.

Из макроэкономических данных на прошлой неделе были опубликованы международные резервы, которые составили $458 млрд по сравнению с $459,5 млрд неделей ранее. Помимо этого, индекс потребительских цен в июле подрос на 0,5%, а ВВП страны во втором квартале вырос на 1,8% г/г.

На мировом рынке на минувшей неделе валютная пара USD/CNY продолжила формирование восходящего движения, что связано с продолжающейся девальвацией юаня ввиду торговой войны между США и Китаем. Напомним, что 23 августа США введет пошлины на импорт товаров из Китая на сумму $16 млрд, причем Поднебесная намерена ответить зеркальными мерами. В то же время, в начале сентября администрация президента США планирует ввести 25%-ые тарифы на китайские товары, но уже на сумму $200 млрд

Из важной макроэкономической статистики в Китае был обнародован профицит торгового баланса, который в июле составил $28,05 млрд по сравнению с профицитом в размере $41,47 млрд в июне. Аналитики ожидали, что профицит составит $39,33 млрд Помимо этого, импорт в июле увеличился на 27,3% г/г против прогноза +16,2% г/г, а экспорт за тот же период подрос на 12,2% г/г против прогноза +10% г/г. Помимо этого, индекс потребительских цен в июле вырос на 0,3% против прогноза +0,2%, а в годовом выражении показатель подскочил на 2,1% против прогноза +1,9% г/г.

В начале недели китайская валюта снижается по отношению к рублю ввиду стабилизации курса турецкой лиры. В то же время, юань продолжает снижаться по отношению к доллару по вышеуказанным причинам. Кроме того, во вторник в Китае были обнародованы розничные продажи, которые выросли в июле на 8,8% г/г, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 9,1% г/г. Помимо этого, промышленное производство подросло в июле на 6% г/г против прогноза +6,3% г/г.

Также на текущей неделе участникам рынка стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в США. Согласно нашим ожиданиям, в июле показатель подрос на 0,1%. В среду будет обнародована еженедельная статистика по запасам нефти в США. Аналитики ожидают сокращения запасов на 2,499 млн баррелей.

CNY/RUB На дневном графике пара CNY/RUB вышла наверх из нисходящего клина, устремившись к уровню сопротивления на отметке 101, который сумел устоять. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и еще далеки от зоны перепроданности, поэтому потенциал снижения пары сохраняется.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: Thomson Reuters

USD/CNY На дневном графике пара USD/CNY продолжает формировать восходящий клин, из которого ожидается выход вниз. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому потенциал роста ограничен.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: Thomson Reuters