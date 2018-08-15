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Котировки рубля вновь начали падать
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Котировки рубля вновь начали падать 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Антон Белицкий/Russian Look
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Российский рубль возобновил снижение на фоне ухудшения настроений на мировых рынках и снижения аппетита к рискованной игре.
Небольшое укрепление рубля в начале торгов в среду, 15 августа, сменилось снижением котировок ближе к вечерней сессии на Московской бирже.
Курс доллара по состоянию на 19:15 по мск достиг отметки 67,6150 рублей за доллар. По отношению к евро рубль снизился до уровня 76,6225.
Российские активы остаются под давлением на фоне ослабления котировок нефти, ожиданий вступления в силу новых санкций США, а также бегства от риска на глобальных рынках.
На следующей неделе в силу вступают новые ограничения со стороны США в отношении России — в части экспорта товаров двойного назначения. Дополнительным негативным фактором также остается невысокий спрос на ОФЗ со стороны инвесторов. В среду Минфин сумел разместить ОФЗ-ПД 25083 с погашением в декабре 2021 г. лишь на 5,85 млрд рублей на аукционе с предложением 10 млрд
Ряд экспертов отметили, что поддержку котировкам рубля во второй половине августа должен оказать фактор налогового периода. Тем не менее, по многим прогнозам российская валюта продолжит оставаться под серьезным давлением — не столько из-за давления со стороны США, сколько из-за ухудшения настроений по отношению к активам практически всех развивающихся стран.
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