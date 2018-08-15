Эксперты не исключают в августе замедления темпов экспорта зерна из РФ из-за снижения цен

МОСКВА, 15 августа. / ТАСС /. Эксперты не исключают, что в августе 2018 года темпы экспорта зерна из России замедлятся в связи со снижением вывозных цен на эту продукцию. Такой точки зрения придерживаются опрошенные ТАСС участники рынка.

"Темпы экспорта, я думаю, будут достаточно высокие все равно, но есть вариант, что мы все-таки несколько поменьше отэкспортируем в августе, чем предполагалось ранее", — считает руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский

Он отметил, что центр вернулся к первоначальному прогнозу экспорта зерна в августе — на уровне 4,3 млн тонн против 4,9 млн т в августе 2017 года и 4,7 млн т в июле текущего года, — который сложился на рекордно высоком для этого месяца, в том числе за счет высоких переходящих запасов. При этом Павенский добавил, что прогноз по экспорту по итогам сельскохозяйственного года (заканчивается 30 июня 2019 года) остается прежним — в размере 42 млн т, из которых 33 млн т придется на пшеницу.

По данным эксперта, снижение впервые с начала сезона экспортной цены на пшеницу FOB (Free on Board) с протеином 12,5 с $232-234 в середине прошлой недели до нынешних $226-228 долларов за тонну связано с публикацией отчета минсельхоза США, в котором был повышен прогноз по урожаю пшеницы в России с 67 до 68 млн т, а оценка конечных мировых запасов понижена в меньшей степени, чем предполагал рынок. По оценкам Павенского, в дальнейшем экспортные цены могут либо стабилизироваться, либо еще немного «подсесть».

О снижении на FOB говорит и вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут . «Нервная ситуация, когда все ждали какого-то негатива, уже ушла. На биржах основных и на FOB цены упали», — сказал он. По данным Корбута, сейчас цены на FOB составляют $225-227 за тонну, тогда как еще неделю назад они достигали $333-335 за тонну.

Он отметил, что снижению спроса на российскую пшеницу может способствовать нестабильная финансовая ситуация в Турции, а также намерение властей проводить зерновые интервенции, предложив рынку около 2 млн тонн продукции. «Хотя есть другие покупатели, которые тоже заинтересованы, так что не факт, что экспорт „просядет“, — считает вице-президент РЗС.

По словам Корбута, представители Зернового союза также не меняют прогноз по экспорту, предполагая, что он составит 38-42 млн т зерна, из которых 31-32 млн т придется на пшеницу. По его данным, экспорт в августе может составит около 4,8 млн т. „Это будет зависеть от того, как будут идти отгрузки в Турцию, но в любом случае он будет больше, чем июльский экспорт — 4,7 млн тонн“, — сказал он. Корбут полагает, что в этом году у России также есть все шансы сохранить лидерство по экспорту пшеницы в мире.

Как добавил директор аналитического центра „Совэкон“ Андрей Сизов , в период с 10 августа, когда был опубликован отчет минсельхоза США, цены на пшеницу упали на Чикагской бирже на 5-6%. Эксперт прогнозирует в дальнейшем снижение экспортных цен на FOB примерно на $10 на тонну. „Это фактор в пользу замедления экспорта. Но пока темпы экспорта довольно высоки, так что падение на $10 сложно конвертировать в то, на сколько снизятся темпы экспорта, и должны ли они снизиться вообще“, — сказал он.

Сизов также не меняет прогноз по экспорту зерна. Согласно ожиданиям „Совэкона“ общий экспорт этой продукции в текущем сельхозсезоне составит 44,8 млн т, в том числе пшеницы — 35 млн т.

Что происходит с зерном в России

Внутренние цены на зерно в России пока держатся на высоком уровне, говорят эксперты.

По данным Павенского, в порту Новороссийска в конце прошлой недели цены на зерно достигли пика в размере 12900-13400 рублей за тонну, а сейчас цены в этом порту начали снижаться примерно на 300-400 рублей за тонну. „Если говорить про юг, то цена возросла на прошлой неделе примерно на 300 рублей без НДС, до 11700-11900 рублей за тонну пшеницы IV класса. В центральном Черноземье тоже отмечен рост — примерно рублей на 300 за тонну, до 10300-10400 рублей за тонну, в Поволжье прирост такой же, до 9500 (рублей за тонну) без НДС“, — сообщил глава аналитического центра „Русагротранс“.

В дальнейшем, по его прогнозу, внутренние цены на пшеницу, скорее всего, начнут „припадать“ в связи со снижением экспортных цен, ростом предложения зерна на рынке, начавшимся с укреплением курса рубля по отношению к доллару, и со снижением спроса со стороны Турции на фоне девальвации лиры.

В Российском зерновом союзе также ожидают стабилизацию цен на внутреннем рынке. „Я думаю, что внутренние цены как минимум стабилизируются, потому что сейчас ожидания того, что цена будет идти вверх до бесконечности, упала. Соответственно, продажи начнутся более активно, тем более что уборка идет, и крестьянам надо рассчитываться“, — считает Корбут.

Эксперт добавил, что не ожидает глубокого „проседания“ цены на пшеницы, однако многое зависит от курса валют. „Если доллар улетит куда-то вверх, то, естественно, будет со всеми вытекающими последствиями“, — сказал он.

В июльском обзоре рынке „Совэкон“ понизил прогноз по урожаю зерновых в России с 113,9 млн т до 109,9 млн т. При этом прогноз сбора пшеницы снижен с 69,6 млн т до 68,4 млн т из-за низкой урожайности в Поволжье.

»Русагротранс" придерживается более оптимистичных оценок. «Предварительный прогноз по валовому сбору зерна составляет 111,6 млн тонн, пшеницы — 69,6 млн тонн», — сказал Павенский.

В свою очередь, Корбут отметил, что РЗС придерживается более широкой «вилки» прогноза — от 104 до 111 млн т, при этом ожидая урожай пшеницы в размере 68-69 млн т. Вице-президент союза пояснил, что более конкретный прогноз давать пока рано, поскольку сбор урожая в Сибири еще не начался. «Это не рекорд и не провал, это нормальный средний год, добротный и по качеству, и по количеству. Регионально есть проблемы: в ряде областей, где залило, там получили в основном фуражную пшеницу, но в целом по стране ситуация на уровне прошлого года», — заключил он.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз России ожидает, что урожай зерновых в стране составит около 100 млн тонн. Несмотря на сложные погодные условия в некоторых регионах России, засуху и обводнения, Минсельхоз пока ни разу не менял прогноз, впервые озвученный главой министерства Дмитрием Патрушевым в мае.

В 2017 году Россия собрала рекордные 135,4 млн тонн зерна. Экспорт в 2017-2018 сельскохозяйственном году, по данным Минсельхоза, составил 52,4 млн тонн, что на 49% превысило показатель предыдущего сезона. Министерство ожидает, что экспорт зерновых в текущем сельскохозяйственном году (начался 1 июля) составит 44-45 млн тонн.