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Мука и молоко подешевели в Нижнем Новгороде
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Мука и молоко подешевели в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 45 минут назад
Фото: Newsroom24
Снижение цен на муку, молоко и сахар наблюдается в Нижнем Новгороде в августе текущего года. Об этом сообщил руководитель УФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович на пресс-конференции 14 августа.
С 4 июля по 10 августа на 2,6% — с 28,63 до 27,88 рублей за кг упала средняя цена на муку высшего сорта, а в сравнении с августом прошлого года мука потеряла в цене 24,82%. Также за месяц на 3,87% — с 51,88 до 49,87 рублей — снизилась цена за литр молока 2,5% жирности.
“Снижение стоимости данной продукции связано с тем, что был хороший урожай и у производителей есть запасы. В дальнейшем можно ожидать уменьшения стоимости тех товаров, которые производят из этих ингредиентов, ” — отметил Михаил Теодорович.
Кроме того, в августе наблюдается падение цен на сахарный песок. Так, с 4 июля по 10 августа средняя цена за 1 кг сахара снизилась почти на 3% — с 36,63 до 35,55 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость сахарного песка упала на 18,38%.
По словам Михаила Теодоровича, изменение цен на сахарный песок связано с тем, что нижегородцы стали реже делать консервацию из-за круглогодичной доступности фруктов и овощей. Кроме того, привычка «закатывать банки на зиму», присущая пожилому поколению, постепенно уходит в прошлое.
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