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Индекс промышленного производства Курганской области вырос на 0,5%
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Индекс промышленного производства Курганской области вырос на 0,5% 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Индекс промышленного производства за 2017 год в Курганской области составил 102,1%. За первую половину 2018 года он прибавил к показателю прошлого года 0,5%.
О росте индекса промышленного производства (ИПП) за семь месяцев 2018 года заявил Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. В частности отмечается, что за полугодие индекс составил 102,6% к аналогичному периоду прошлого года. Прирост отмечен на обрабатывающих производствах — 106,2%, а также предприятиях обеспечивающих водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов и занятых деятельностью по ликвидации загрязнений — 106,5%.
По результатам 2017 года наибольший рост показателя был достигнут ЗАО «Катайский насосный завод» — 143,6%, АО «Курганский завод электромонтажных изделий» — 142,6%, ЗАО «Курганстальмост» — 138%, ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» — 133,3%, ООО «Каргапольский машиностроительный завод» — 132,6%, ООО «Курганхиммаш» — 123,9%. В текущем году рост индекса на этих предприятиях существенно меньше, что, в конечном итоге, может повлиять на общегодовой результат.
Фото: Александр Аникин © ИА «Уральский меридиан»
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