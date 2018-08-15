Ещё
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Арину Пушкину
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.51
$
67.00
75.51
75.98
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.61
–0.03 Золото
1187.80
–0.03 РТС
1064.67
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1325
–0.0335
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Арину Пушкину 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
9 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Арины Пушкиной из Екатеринбурга. 322 892 руб. У Арины цитруллинемия — редкое врожденное заболевание, которое вызывает внезапную потерю сознания, ведет к поражению печени, даже коме. Предотвратить развитие болезни может дорогой препарат аммонапс. Но у семьи нет денег на его приобретение.
Читатели Вестей.Ru собрали 98 214 руб. 10 000 руб. собрано в рамках акции «Центра красноречия Ксении Телешовой» (Екатеринбург). 53 687 руб. собрали телезрители ГТРК «Урал». 8155 руб. собрали телезрители ОТВ. 153 336 руб. собрали наши читатели Русфонда. Всего собрано 323 792 руб. Родители Арины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».
Вести.Ru: последние новости
Рубль обновил двухлетний минимум к доллару Силуанов назвал доллар ненадежным инструментом для расчетов Турция готова отказаться от доллара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта цель «улучшения» пенсионной системы462
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине
Ужин ценой в 23 пенсии4
Крым лишился Visa и MasterCard
Доллар доигрался
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение