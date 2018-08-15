Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Арину Пушкину

9 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Арины Пушкиной из Екатеринбурга. 322 892 руб. У Арины цитруллинемия — редкое врожденное заболевание, которое вызывает внезапную потерю сознания, ведет к поражению печени, даже коме. Предотвратить развитие болезни может дорогой препарат аммонапс. Но у семьи нет денег на его приобретение.