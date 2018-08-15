Города России измерят «бескультурным» индексом

В России собираются ввести «индекс развития городов», согласно которому федеральные власти будут определять главные проблемы того или иного мегаполиса и, соответственно, способы их решения. С такой инициативой выступило на днях Минэкономразвития РФ , сообщил «Коммерсант».

По информации газеты, индекс будет определяться по трем критериям: развитие человеческого капитала, экономическое развитие, комфортность среды. Так, для оценки человеческого капитала предлагается сравнивать с Москвой среднюю зарплату в городе за вычетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднюю продолжительность обучения, количество кандидатов наук, смертность в трудоспособном возрасте и младенчестве, количество ДТП и т.д.

При оценке экономического развития — вклад города в суммарный ВРП страны и в консолидированный бюджет. Комфортность городской среды определят по доле аварийного жилья и строительству нового, развитию транспорта, уровню экологии.

Пока идея с индексами — не более чем «декларация о намерениях», поскольку не обрела силу закона. Но насколько эта схема объективна с точки зрения урбанистики? И способен ли Екатеринбург по этой модели получить высокий индекс или, наоборот, «провалится»? На эти вопросы "Уралинформбюро" ответили эксперты.

Старший преподаватель кафедры городского строительства УрФУ Евгений Пенцев:

— Инициатива Минэкономразвития РФ по введению так называемого индекса развития городов — не нова. Прототип индекса развития города был разработан для нужд Второй конференции ООН по проблемам населенных пунктов (Хабитат II), проводимой с целью классификации городов по уровню их развития.

Вряд ли предлагаемый индекс выявит новые проблемы Екатеринбурга и других городов Свердловской области — они и так всем уже известны, но вот количественные показатели, скорее всего, будут определены, что позволит выработать комплекс мероприятий по улучшению ситуации. В масштабах страны, на мой взгляд, показатель областного центра будет в средних значениях. Объективность оценки городов будет определена теми параметрами, которые (по замыслу специалистов Минэкономразвития) будут формировать данный индекс.

— Такие индексы на уровне Минэкономразвития — не первый случай. Вопрос, как именно будет выглядеть их шкала сегодня. Возможно, в оценке по этому индексу Екатеринбург где-то будет отставать, например, в сфере экологии. Но будут зоны уверенного превосходства.

Так, в 2018 году Московская высшая школа социальных и экономических наук по заказу Благотворительного Фонда В. Потанина проводила собственное исследование российских городов по уровню развития в них сферы культуры — Екатеринбург оказался в нем одним из уверенных лидеров.

Вопрос в другом: будут ли значимы при составлении таких рейтингов параметры, касающиеся культуры, количества знаковых событий в городе, интенсивности контактов внутри городского сообщества. Это так называемые «мягкие критерии», которые трудно замерить, но которые влияют и на качество жизни горожан, и на состояние городской среды, и на «человеческий капитал».

Например, насколько город предоставляет своим жителям возможности для саморазвития, сколько в нем культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств. Сегодня и администрация города, и бизнес не до конца понимают, не знают, как общее качество культурной среды реально влияет на самые разные секторы экономики, на внутреннюю репутацию города. И было бы интересно посмотреть, какие факторы в Екатеринбурге могут сегодня или завтра привлечь культурный капитал извне: из соседних городов, из Москвы или, к примеру, из Амстердама.

Стоит заметить, что если «индекс развития городов» пока что является «предметом темным и исследованию не подлежащим», то индексы городской среды изучены куда более предметно. Они регулярно публикуются на сайте Единого института развития в жилищной сфере Дом.рф (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования ).

Согласно последним по времени рейтингам, Екатеринбург считается городом с плохим состоянием городской среды. При этом он лидирует среди аналогичных городов-миллионников по показателям качества жилья и прилегающего пространства, а также развития городских пространств.

Самая провальная сфера жизни столицы Урала, по мнению аналитиков — общественно-деловая инфраструктура, а также озелененные и водные пространства. Впрочем, в других крупных городах Урала ситуация (если верить указанному рейтингу) ничуть не лучше. Так, Челябинск характеризуется как город с неразвитыми городскими пространствами, а Нижний Тагил, Тюмень и Курган «провисают» по показателю «озеленение и водоемы».

Однако некоторые эксперты «Уралинформбюро» склонны видеть в исследовании Дом.рф. определенный элемент предвзятости.

Доцент кафедры городского строительства института строительства и архитектуры УрФУ Александр Бурцев удивлен, почему Казань, серьезно обгоняющая Екатеринбург по развитию общественно-деловой инфраструктуры, получила примерно равное со столицей Урала количество баллов (147).

При этом Москва, страдающая всеми проблемами среднестатистического мегаполиса, «заработала» 214 баллов и статус города с «хорошим состояние городской среды».

"Чтобы у этого индекса была объективность — методику надо открыто публиковать. Привлекать к оценке местное экспертное сообщество", — уверен Бурцев.

Евгений СУСОРОВ