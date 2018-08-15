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Первому победителю акции #ВыгодныйПл@теж в Тюмени вручили приз
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Первому победителю акции #ВыгодныйПл@теж в Тюмени вручили приз 

Уралинформбюро 41 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
В Тюменской области назван обладатель первого приза акции #ВыгодныйПл@теж, проводимой Энергосбытовой компанией «Восток» совместно с ЕРЦ «Прогресс». Владельцем термопота стал житель Тюмени Степан Малахов.
Победитель поблагодарил организаторов акции за удобный и простой для оплаты электроэнергии сервис «Личный кабинет». Он отметил, что получать подарки, безусловно, всегда приятно, но еще приятнее — сам факт того, что в лотерее тебе улыбнулась удача.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЭК «Восток», акция #ВыгодныйПл@теж стартовала 1 апреля 2018 года. В ней принимают участие жители Тюмени и Тюменской области, которые своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через «Личный кабинет» на сайте АО «ЭК „Восток“.
Акция #ВыгодныйПл@теж, с условиями которой подробно можно ознакомиться на сайте: vostok-electra.ru, продлится до конца этого года. Победителям будут вручены ценные призы.
Аналогичную акцию АО „ЭК „Восток“ проводит для клиентов в Оренбурге, Сургуте, Кургане и Курганской области.
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