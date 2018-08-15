Тюменского создателя крупной финансовой пирамиды отправили в колонию

Бывший сотрудник банка Роман Полковников , был приговорён к четырём годам колонии общего режима , кроме этого ему присудили штрафы за создание крупной финансовой пирамиды. Житель Тюмени работал в отделе экономической безопасности одного банка и совершал сделки с ценными бумагами на фондовом рынке, при этом занимал деньги у знакомых. В итоге нажил множество долгов.

После увольнения в феврале 2012 года, мужчина решил создать финансовую пирамиду. Предлагал своим знакомым заключить с ним договоры займа с выплатой высокой процентной ставки — от 3 до 10% ежемесячно. Первое время тюменец исправно выплачивал проценты и некоторые знакомые стали увеличивать суммы займов, а также рекомендовать его другим. В итоге, знакомые своих денег обратно так и не получили.

Потерпевшими оказались 15 жителей Тюменской области. С мая 2012 года по май 2016 года, им был причинен ущерб в размере более 98 млн рублей. Суд взыскал с осужденного в пользу пострадавших более 64 млн рублей, а также арестовал его имущество.

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