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Российский рынок под давлением санкций и снижающейся нефти
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Российский рынок под давлением санкций и снижающейся нефти 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Сегодня внимание инвесторов будет обращено на американскую статистику (розничные продажи за июль, данные по запасам нефти, статистика жилищного строительства), также будут опубликованы июльские данные Росстата по объему промпроизводства в России.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] ММВБ завершил торги вторника в небольшом минусе, потеряв 0,12%. Среди аутсайдеров отметились ЛУКОЙЛ (-1,78%), Polymetal (-1.48%), МосЭнерго (-1,86%). Вчерашние лидеры падения Сафмар и Юнипро сегодня с утра отыгрывают потери. В лидерах роста Распадская (+5,84%), Новатэк (+2,97%), Мечел (+2,53%). Сегодня внимание инвесторов будет обращено на американскую статистику (розничные продажи за июль, данные по запасам нефти, статистика жилищного строительства), также будут опубликованы июльские данные Росстата по объему промпроизводства в России.
Конгресс США во вторник опубликовал текст законопроекта о санкциях в отношении России, которые предполагают запрет на сделки с новым российским госдолгом. Законопроект также предполагает блокировку и запрет на сделки с любыми американскими активами одного или нескольких крупнейших российских банков. Также госдепартаменту может быть предписано подготовить заключение о том, подпадает ли Россия под определение спонсора терроризма. Из корпоративных новостей на сегодня — «Интер РАО» представила сильные данные за первое полугодие 2018 года по МСФО: выручка выросла на 11,3% г/г, EBITDA — на 23,5%, чистая прибыль — 24,4% г/г. «Аэрофлот» объявил о выкупе акций на 7,04 млрд руб. у миноритариев, не поддержавших сделку по лизингу 50 самолетов МС-21, что толкнуло котировки вверх на 5,55% в ходе сегодняшних торгов. Чистый убыток ДВМП по РСБУ в первом полугодии 2018 года вырос на 22,4% г/г, выручка за отчетный период выросла на 5%. «Норильский Никель» объявил о выплате дивидендов в объеме 1,8 млрд долл. за первое полугодие 2018 года. Вчерашние торги на западных площадках завершились в плюсе. Американские индексы подросли в пределах 0,5-0,7%. На европейских рынках рост был более умеренным, не превысив 0,5% по ключевым индексам. Сегодня азиатские площадки снижаются на фоне укрепления доллара до 14— месячного максимума, турецкая лира продолжила падение, нефть также в минусе на предварительных данных о росте запасов в США. Фьючерсы на Brent снизились на 0,2% до 72.31 долл/брл, на американскую нефть — на 0,45% до 66.73 долл/брл.
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН»
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