Renault намерен занять у «АвтоВАЗа» до 10 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. / ТАСС /. Концерн Renault намерен занять у "АвтоВАЗа" до 10 млрд рублей, соответствующий договора займа заключен до 2023 года. Об этом говорится в сообщении российского автоконцерна.

Договор займа между Renault Finance S. A. и ПАО «АвтоВАЗ» заключен 15 августа, отмечается в сообщении концерна. Срок действия — до 30 марта 2023 года, сумма — не более 10 млрд рублей. Процентная ставка не раскрывается.

Renault Finance S. A. — 100% «дочка» Renault SAS, которая является контролирующим лицом компании Alliance Rostec Auto B. V. с долей участия 61,09%, при этом Alliance Rostec Auto B. V. владеет в ПАО «АвтоВАЗ» долей 83,53%. Таким образом, компания Renault SAS, (косвенно через Alliance Rostec Auto B. V.) владеет в ПАО «АвтоВАЗ» долей 51,03%.

Ранее сообщалось, что Ростех и Renault в октябре завершат рекапитализацию «АвтоВАЗа» на 107 млрд рублей, в результате которой Alliance Rostec Auto B. V. (совместное предприятие Ростех и альянса Renault-Nissan) увеличил долю в российском автопроизводителе с 64,6% до 83,5%.

В настоящий момент реализован второй этап рекапитализации, предусматривающий конвертацию долгов «АвтоВАЗа» на общую сумму 61,4 млрд рублей в акции.

Рекапитализация «АвтоВАЗа» проводится в два этапа с целью реструктуризации долга компании. Первая допэмиссия автопроизводителя, на сумму 26 млрд рублей, состоялась в декабре 2016 года — ее выкупили Renault, а также миноритарные акционеры, в том числе «Ренессанс Групп». Заключительный этап запланирован на октябрь 2018 года, когда еще порядка 20 млрд рублей будут внесены Ростехом на уставные цели «АвтоВАЗа» без увеличения доли в уставном капитале.