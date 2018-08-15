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Нацбанк Украины объяснил девальвацию гривны психологией
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Нацбанк Украины объяснил девальвацию гривны психологией 

Украина.ру 19 минут назад
Фото: Украина.ру
Сезонная девальвация гривны, которая произошла в июле, спровоцирована психологическими факторами — бизнес пытался закупить валюту до начала колебаний, ориентируясь на динамику прошлого года, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
Заявление об этом он сделал в эфире одной из украинских радиостанций.
«Почти во всех странах мира, где есть плавающий курс, курсообразование зависит от [таких] фундаментальных факторов, как экспорт, импорт, поступления по капитальному счету, погашение заимствований и т.п., а также от психологических факторов. Если смотреть на динамику обменного курса последних нескольких лет, мы видим, что сезонные колебания в 2016 году начинались в сентябре, в 2017 году — в августе, а в этом году — в июле, поскольку бизнес пытался купить валюту до начала колебаний, ориентируясь на динамику прошлого года. То есть свою роль здесь сыграл психологический фактор», — сказал Чурий.
На фоне отказа от сотрудничества с МВФ, золотовалютные резервы страны неумолимо уменьшаются, заявлял ранее экономист, директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Страна придет к концу года к курсу 30 гривен за доллар, считает эксперт. На какой отметке остановится это падение национальной валюты предсказать трудно, добавил он.
Напомним, по состоянию на 13 августа доллар в обменниках стоил 27,48 грн за $1.
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