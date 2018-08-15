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«Пересвет» перестал быть «банком содействия благотворительности и духовному развитию Отечества»
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«Пересвет» перестал быть «банком содействия благотворительности и духовному развитию Отечества» 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Пересвет» сократил свое полное наименование. Теперь оно звучит как АО «Акционерный коммерческий банк „Пересвет“, свидетельствуют обновленные 14 августа данные ЕГРЮЛ.
Прежнее официальное полное наименование банка — АО „Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества „Пересвет“.
Напомним, что на протяжении многих лет в числе своих учредителей банк имел структуры, связанные с Русской православной церковью, и обслуживал их финансовые потоки. Осенью 2016 года ЦБ ввел в банк временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В апреле 2017-го в качестве инвестора для финансового оздоровления „Пересвета“ был выбран подконтрольный структурам “Роснефти» Всероссийский Банк Развития Регионов. Кроме того, «Пересвету» была предоставлена финансовая помощь, необходимая для обеспечения восстановления его платежеспособности и финансового положения. Также было принято решение привлечь к оздоровлению банка его крупнейших кредиторов посредством механизма bail-in. Более 70 кредиторов банка добровольно согласились принять участие в его финансовом оздоровлении путем конвертации средств, размещенных в кредитной организации, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации (который, согласно нормативам Центробанка, могут учитываться в капитале). В том же месяце «Пересвет» возобновил обслуживание клиентов.
В настоящее время владельцем 100% акций «Пересвета» является ВБРР.
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