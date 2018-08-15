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Источник: «Северстали» придется снижать инвестпрограмму в случае изъятия «сверхдоходов»
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Источник: «Северстали» придется снижать инвестпрограмму в случае изъятия «сверхдоходов» 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Северсталь" будет вынуждена сократить инвестпрограмму, которую планировала более чем удвоить в ближайшие годы, если инициатива помощника президента РФ Андрея Белоусова о повышении фискальной нагрузки на сверхдоходы металлургических компаний будет реализована. Об этом глава «Северстали» Алексей Мордашов предупредил в письме главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщил ТАСС источник в компании.
Представитель «Северстали» подтвердил ТАСС, что такое письмо было направлено главе Минпромторга.
В нем Мордашов отмечает, что инвестиции «Северстали» за последние 10 лет превысили 300 млрд рублей, а вложения всей отрасли в целом — 1,5 трлн рублей. В случае изъятия сверхдоходов говорить не придется ни о каком росте ни в черной металлургии, ни в экономике в целом, отмечает он.
Предложение по усреднению показателей EBITDA компаний металлургического сектора к средневзвешенной рентабельности по EBITDA компаний нефтегазовой отрасли не только лишает металлургию мотивации к улучшению деятельности, но и поощряет компании, имеющие в структуре низкорентабельные заграничные активы, пишет Мордашов.
При этом наказываются предприятия, развивающие производство в РФ, считает Мордашов. По его мнению, в условиях санкций и введения пошлин в отношении металлургической продукции из РФ со стороны США, ЕС и других стран, увеличение фискальной нагрузки приведет к существенному снижению конкурентоспособности российской металлургии.
Мордашов призвал воздержаться от принятия предложенных мер, которые, по его мнению, нанесут существенный ущерб экономике и приведут к длительной стагнации.
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