Источник: «Северстали» придется снижать инвестпрограмму в случае изъятия «сверхдоходов»

Представитель «Северстали» подтвердил ТАСС, что такое письмо было направлено главе Минпромторга.

В нем Мордашов отмечает, что инвестиции «Северстали» за последние 10 лет превысили 300 млрд рублей, а вложения всей отрасли в целом — 1,5 трлн рублей. В случае изъятия сверхдоходов говорить не придется ни о каком росте ни в черной металлургии, ни в экономике в целом, отмечает он.

Предложение по усреднению показателей EBITDA компаний металлургического сектора к средневзвешенной рентабельности по EBITDA компаний нефтегазовой отрасли не только лишает металлургию мотивации к улучшению деятельности, но и поощряет компании, имеющие в структуре низкорентабельные заграничные активы, пишет Мордашов.

При этом наказываются предприятия, развивающие производство в РФ, считает Мордашов. По его мнению, в условиях санкций и введения пошлин в отношении металлургической продукции из РФ со стороны США, ЕС и других стран, увеличение фискальной нагрузки приведет к существенному снижению конкурентоспособности российской металлургии.

Мордашов призвал воздержаться от принятия предложенных мер, которые, по его мнению, нанесут существенный ущерб экономике и приведут к длительной стагнации.