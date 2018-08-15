ФАС предложила изменить порядок проведения топливных интервенций

Он рассказал, что ведомство предложило наделить Минэнерго правом инициировать топливные интервенции и сократить срок их подготовки с двух месяцев до недели.

"Когда в июне в правительстве обсуждались меры по стабилизации ситуации на рынке, мы инициировали вопрос в том числе об интервенциях топлива Росрезерва . По итогу была поставлена задача министерствам и ведомствам проработать этот вопрос", — пояснил господин Махонин.

Он напомнил, что сейчас инициировать топливную интервенцию может субъект Российской Федерации, если розничная цена на топливо за месяц увеличилась более чем на 10%.

"Дальше механизмом предусмотрено, что от момента инициирования вопроса о проведении интервенций до момента выплеска на рынок проходит два месяца. А что такое два месяца? Вы посмотрите, у нас в июне цена была одна, а в июле — уже другая", — сказал представитель ФАС.

Как считает Дмитрий Махонин, иногда Росрезерв продает нефтепродукты в не совсем «экономически правильное время», к примеру зимой, когда спрос на бензин уменьшается.

"Продажи (топлива) должны проводиться на бирже: это обеспечит защиту от экономически необоснованной цены. Условия начала интервенций нужно продумывать, но, скорее всего, имеет смысл проводить их, если цена по бирже за месяц выросла на 10% и более", — добавил представитель ФАС.