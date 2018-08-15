Аналитики: «Роснефть» может подорожать еще больше

Опубликованные недавно финансовые результаты "Роснефти" оказались весьма оптимистичными. Так, чистая прибыль компании за первые 6 месяцев 2018 года увеличилась в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 309 млрд рублей. Это, в свою очередь, должно повлиять на рост дивидендной доходности акций компании. По прогнозам, к концу года она может увеличиться до 8%.

Аналитики "Церих Кэпитал Менеджмент" отметили и утвержденную советом директоров «Роснефти» программу by-back на 2 млрд долларов. Компания будет выкупать собственные бумаги до 2020 года, что может положительно повлиять на стоимость акций.

"Роснефть" выплачивает дивиденды из чистой прибыли по МСФО, что делает ее привлекательной дивидендной бумагой, — резюмируют аналитики.

Специалисты Raiffeisen обратили внимание на свободный денежный поток «Роснефти», отметив, что компания может увеличить его по результатам всего 2018 года до 6 млрд долларов. Этих средств, по мнению экспертов, будет совершенно достаточно, чтобы полностью покрыть выплату дивидендов, уровень которых может вдвое превзойти показатель прошлого года.

"Мы рассматриваем результаты компании как важный шаг на пути восстановления доверия на рынке и ожидаем сильной динамики котировок акций в будущем, — заявили в Wood&Co. — «Роснефть» продемонстрировала разворот в динамике свободного денежного потока и начала сокращать долговую нагрузку: два ключевых компонента для будущего повышения консенсуса и причина нашей рекомендации «Покупать».

"Дальнейший рост свободного денежного потока компании будет зависеть, как от цен на нефть, так и от тех соглашений, которые Россия подписывает как страна в рамках ОПЕК+, — поясняет начальник аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . — На сегодняшний день акции «Роснефти» недооценены, как и весь российский рынок акций в целом. Но, если политические риски уйдут, а санкции будут сняты, то не исключено, что акции «Роснефти» могут подорожать до 1000 рублей за штуку".

Позитивная отчетность помогла акциям компании в августе несколько раз подряд обновить исторический максимум. По данным Московской биржи, на пике цена акции составляла 442 рубля.