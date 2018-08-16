Инфляция в регионе замедлилась

В июле годовая инфляция в 33 регионе составила 2,1 процента. В прошлом году этот показатель остановился на отметке 3,9 процента, сообщает Росстат

Специалисты владимирского отделения Банка России связывают низкий уровень инфляции со снижением цен на продовольственные товары (0,3% за год). По сравнению с 2017 годом подешевели овощи и фрукты, а также шоколад, сахар, молоко, майонез и другие продукты.

В 2018 замедлился рост цен на хлебобулочные изделия, яблоки, рис, сливочное масло, кетчуп, кисломолочные продукты, печенье и торты. Здесь эксперты из ЦБ делают вывод, что динамика связана с ростом отечественного производства и сохранением высокой доли региональной продукции в крупных сетевых магазинах.

А вот годовая инфляция в сфере услуг в этом году составила 4,3 процента. Цены на туристические услуги и обучение вождению автомобиля возросли. Однако на другие услуги рост цен гораздо ниже. Связывают это с проведением ЧМ по футболу. Эксперты отмечают также замедление роста цен на услуги ЖКХ.

Не так быстро подрастают в цене и непродовольственные товары в регионе. Годовой уровень непродовольственной инфляции составил 3,8%. Это произошло благодаря невысокой стоимости обуви, мыла и стирального порошка.

В региональном отделении ЦБ надеются, что низкие показатели инфляции сохранятся и во втором полугодии.