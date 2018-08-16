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Глава «Мегафона» считает исполнительного директора Вермишяна потенциальным преемником
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Глава «Мегафона» считает исполнительного директора Вермишяна потенциальным преемником 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ведомости
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сергей Солдатенков, возглавляющий "Мегафон", считает исполнительного директора Геворка Вермишяна потенциальным преемником на пост главы оператора. Об этом он сообщил журналистам.
"Вы знаете, у нас есть должность исполнительного директора, которую занимает Геворк Вермишян. Вот он потенциальный — возможный преемник, как один из преемников", — отметил он.
В то же время Солдатенков, отвечая на вопрос о своем возможном уходе из компании, напомнил, что этот вопрос будет обсуждаться с акционерами.
Ранее он в интервью РБК сообщал, что акционеры «Мегафона» в сентябре-октябре обсудят кандидатуры на пост генерального директора, который сейчас занимает Сергей Солдатенков. Трехлетний контракт генерального директора «Мегафона» истекает в начале 2019 года.
Солдатенков занимал пост гендиректора «Мегафона» с марта 2003 года по июнь 2012 года. Затем его сменил Иван Таврин. Однако 30 июня 2016 года Солдатенков вернулся на должность гендиректора оператора.
Основной акционер «Мегафона» — холдинговая компания USM Алишера Усманова, контролирующая 56,32% акций компании. Вторым крупным акционером «Мегафона» является Газпромбанк, который осенью 2017 года купил 18,79% оператора у сооснователя «Мегафона» — шведской телекоммуникационной компании Telia Company.
Выручка «Мегафона»
Выручка оператора «Мегафон» до конца 2018 года незначительно снизится вследствие отмены роуминга в России. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор компании Геворк Вермишян.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России завершила дела в отношении операторов связи по внутрисетевому роумингу. По словам заместителя руководителя ведомства Анатолия Голомолзина, роуминг будет отменен к октябрю этого года.
"Выручка снизится, потому что это [роуминг] был один из элементов дохода. Но это не будет радикальное снижение", — сказал Вермишян.
При этом он указал, что прогноз по сервисной выручке компании остается неизменным — на уровне 2017 года или незначительный рост этого показателя. По итогам 2017 года консолидированная выручка «Мегафона» в телеком-сегменте увеличилась на 1,8% и достигла 322 млрд рублей, а выручка от услуг связи выросла на 1,3%, до 293 млрд рублей.
Консолидированная выручка «Мегафона» в телеком-сегменте по международным стандартам финансовой отчетности выросла во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% и составила 81,9 млрд рублей. Выручка оператора в телеком-сегменте по итогам первого полугодия увеличилась на 3,9% и достигла 158,4 млрд рублей.
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